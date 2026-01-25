Iseo & Dodosound le rinde homenaje a Kase.O en su concierto en Zaragoza

Iseo & Dodosund, el dúo navarro formado por Alberto García Iriarte y Leire Villanueva López, ha ofrecido en Zaragoza dos conciertos el viernes y el sábado donde ha conquistado al público (selló un 'sold out' y un aforo casi completo el segundo día) con su combinación de reggae y dub con ecos sonoros del trip hop.

Una combinación bastante peculiar en la música española y que les ha llevado a hacerse un hueco en el complicado panorama nacional como demostraron en su doble concierto en la sala Oasis de la capital aragonesa.

Invitados muy especiales

En el segundo concierto que ofrecieron en el mítico local situado en la calle Boggiero, el dúo tuvo unos invitados muy especiales entre el público. Y es que ni Kase.O ni Sho-Hai, dos de los MC de Violadores del Verso, quisieron perderse su pado por Zaragoza y asistieron al mismo desde uno de los palcos de la centenaria sala.

Y el dúo decidió rendirles homenaje interpretando la canción 'Soy de Aragón' que compuso y estrenó hace muchos años un jovencísimo Javier Ibarra (Kase.O) que incluso recuperó en sus primeros conciertos de la gira de 'El círculo'. El sábado por la noche, el tema volvió a sonar en este caso de la mano de Iseo & Dodosound que lo hizo mientras, desde su lugar en el público, los dos raperos zaragozanos saludaban.