Los libros más vendidos en Aragón del 12 al 18 de enero
'Vida', de Ramón Acín; y 'La guerra que viví como oficial de ametralladoras. Memorias', de Ángel Longarón, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente
Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 12 al 18 de enero, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.
Los más exitosos
Ramón Acín ocupa el primer lugar del ránking con 'Vida' (Pregunta Ediciones) y se sitúa por delante de 'Cuentos de la Lluna Nueva', de Elena Chazal (Gara d'edizions), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por 'La guerra que viví como oficial de ametralladoras. Memorias', de Ángel Longarón Salcedo, editada por Comuniter, por delante de 'Capturando lo invisible. Guía práctica de astrofotografía de cielo profundo', de Félix Juste Gómez de la editorial Prames.
