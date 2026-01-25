La Pequeña Linterna inicia nueva temporada para acercar el cine a niños y niñas

La Pequeña Linterna, cineclub de la PAI enfocado a niños y niñas de 4 a 6 años, ha estrenado temporada este domingo 25 de enero, en el centro cívico Río Ebro de Zaragoza. Se trata de una propuesta especialmente diseñada para acercar el cine a los más pequeños en compañía de sus familias, respetando su sensibilidad y sus tiempos, y facilitando un primer contacto con el universo audiovisual desde la confianza, el juego y la emoción.

Un inicio pensado para su edad, pero también para los adultos que les acompañan en este descubrimiento compartido de las imágenes y los sonidos. Hasta abril, y con periodicidad mensual, la Pequeña Linterna ofrecerá cuatro sesiones, cada una con una temática diferente.

Las familias podrán ampliar en casa los contenidos trabajados en cada encuentro a través de materiales facilitados por la PAI, en la web 'pequeñalinterna.org', con juegos y actividades para hacer on line y off line. Cada niño de La Pequeña Linterna recibirá también regalos educativos que le acompañarán durante estos dos años de iniciación al cine.

El precio de las entradas para cada sesión individual es de 5 euros en venta anticipada y de 6 euros en taquilla. Como novedad este 2026, está disponible un bono para las cuatro sesiones de la temporada al precio de 16 euros. Las entradas y bonos se pueden adquirir en 'aragontickets.com'.

Un descubrimiento en el estreno

La sesión inaugural de este 25 de enero a las 12.00 horas ha estado centrada en la idea del descubrimiento, para que los pequeños se familiaricen con el cine y celebren, además, los 10 años de La Pequeña Linterna, un formato nacido en Suiza.

Las siguientes sesiones tendrán lugar los 22 de febrero, 22 de marzo y 12 de abril, y se centrarán en los conceptos de espectador, documental e identidad, respectivamente.

Este cineclub, hermano del consolidado formato La Linterna Mágica para escolares de 6 a 12 años, está concebido para que los más pequeños se aproximen al universo cinematográfico de la mano de sus familiares.

Cada sesión se estructura en dos partes: en la primera, una cine-exploradora de la PAI, Susana de la Fuente, guía a los espectadores en el mundo del cine mediante fragmentos de películas; en la segunda, se proyectan cortometrajes seleccionados específicamente para su edad y vinculados al tema de la sesión.

La Pequeña Linterna busca vincular a niños y niñas con el audiovisual y con el formato de cineclub, una experiencia que puede continuar posteriormente en La Linterna Mágica, que desarrolla su programación 2025-2026 con una sesión al mes hasta junio en los centros cívicos Estación del Norte y Teodoro Sánchez Punter.

En este caso, se proyectan películas que recorren la historia del cine y se acompañan de dinamizaciones teatrales que invitan a disfrutar de clásicos atemporales en pantalla grande.

La Linterna Mágica cuenta con la subvención del Ayuntamiento de Zaragoza y es una propuesta de carácter internacional, nacida en Suiza y presente en más de un centenar de ciudades del mundo.

Noticias relacionadas

En Zaragoza, y de la mano de la PAI, suma ya más de dos décadas de trayectoria. La Promotora de Acción Infantil coordina también el programa en Argentina y está al frente de otros proyectos culturales como Espacio Río y Juego o el Festival Cucú para bebés.