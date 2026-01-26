Así fue la actuación en directo de Amaral en otro idioma: "Por fin nos quitamos la espinita"
La aragonesa protagoniza la sorpresa de la noche junto a Eladio y los seres queridos
Que a Eva Amaral nunca le han asustado los retos es un hecho incontestable que ha llevado a la aragonesa (a veces con Juan Aguirre y otras sin él) a colaborar con multitud de bandas dando lugar a texturas diferentes, muchas de las cuales han pasado a la historia de la música en España.
Desde hace varios años, Eva Amaral reside en una pequeña aldea de Galicia en una casa en el campo rodeada de naturaleza. Y de allí, de esa comunidad es precisamente la banda Eladio y los seres queridos que protagonizaron hace unos días un esperado concierto en la sala El Sol de Madrid dentro de la programación de Inverfest.
Así fue la interpretación
Fue allí donde Amaral protagonizó una de las grandes sorpresas de la noche. Fue cuando subió al escenario a cantar una canción con la banda. ¿Y qué canción interpretó? 'Non quero perderte', un tema que fue el debut de la aragonesa en gallego cuando ya la grabó en mayo de 2025 con el grupo para publicarla en su trabajo discográfico, 'B.S.O. 2005-2025', y que era una revisitación de un tema que ya habían grabado hace años sin la aragonesa.
La banda gallega se ha mostrado entusiasmada del resultado: "Por fin nos quitamos la espinita de compartir escenario con Eva Amaral! Solo podemos decir gracias y que es una de las personas más guays con la que hemos coincidido a lo largo de estos 20 años..."
Eladio y Los Seres Queridos es una banda de indie pop de Vigo (España). Surgida en torno al compositor Eladio Santos y que actualmente está compuesta por Eladio Santos (voz y guitarra), David Outumuro (batería), Oscar Durán "Uka"(bajo) y Adrian Blanco (sintetizadores y piano).[1]
