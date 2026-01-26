La Agrupación Aragonesa de Críticos de Arte falla sus premios anuales: de Maite Ubide a Maiky Maik

La Agrupación Aragonesa de Críticos de Arte (AACA), fiel a su compromiso con el análisis, la promoción y la difusión del arte contemporáneo aragonés, ha anunciado este lunes la concesión de sus Premios Anuales AACA 2025. Estos galardones reconocen la excelencia creativa, la investigación, la labor de difusión y el papel de las instituciones y espacios que contribuyen de manera decisiva al desarrollo del ecosistema artístico contemporáneo en Aragón.

Desde su creación, la AACA trabaja para apoyar a los artistas, visibilizar proyectos relevantes, fomentar el pensamiento crítico y poner en valor las iniciativas que fortalecen el tejido cultural del territorio. En este marco se inscriben unos premios que reflejan la diversidad y proyección del arte aragonés actual.

La agrupación ha concedido este año el premio al artista aragonés o residente en Aragón menor de 35 años que haya destacado en 2025 a Miguel Solans, conocido pintor zaragozano bautizado artísticamente como Maiky Maik. El galardón a la mejor publicación sobre arte contemporáneo de autor o tema aragonés ha sido para el catálogo de la exposición 'El baluarte de la nada. Homenaje a Miguel de Molinos', editado por el Museo de Teruel y Fundación Ibercaja.

Por su parte, el espacio-taller-circuito de litografía creado por Sol Barbini ha recibido el premio a la labor de difusión del arte aragonés contemporáneo, mientras que el galardón al mejor espacio expositivo sobre arte contemporáneo ha sido concedido a Solo Sculpture Trail, parque de esculturas al aire libre ubicado en Cretas (Teruel).

El premio Especial Ángel Azpeitia se lo ha llevado el Centro de Arte y Naturaleza de Huesca (CDAN) por "su capacidad para mantener este proyecto a pesar de las complejidades institucionales". Por último, el gran premio al artista aragonés contemporáneo objeto de una gran exposición lo ha ganado Maite Ubide por su exposición en el IAACC Pablo Serrano que rinde homenaje a más de 50 años de trayectoria.