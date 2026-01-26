Los 'beatboxers' que triunfaron en la última batalla: "Vamos al mundial a representar a Zaragoza y Aragón; maños ante todo"

Componer una canción no es fácil, componerla solo con los sonidos que una persona es capaz de emitir con su aparato fonador tiene un nivel de dificultad únicamente al alcance de unos pocos. La técnica del ‘beatbox’ se mostró el pasado sábado en todo su esplendor bajo el suelo zaragozano, en el Túnel de Oliver, un escenario inmejorable para sentir el golpeo del ritmo de los mejores de España, de los participantes en la XVI Spanish Beatbox Battle. Y desde las profundidades emergió el talento local para convertir a Zaragoza en la capital del ‘beatbox’ por méritos propios.

“Somos cuatro en Zaragoza y los cuatro tenemos títulos de campeones”, cuenta orgulloso Sasu –Saúl-, la mitad de Vodkarbonara. La otra mitad, Winax –Álex-, todavía está asimilando su victoria en ‘Tag Team’: “No me considero aún campeón de España, hay que darse tiempo para asumirlo”.

El dúo zaragozano toma el relevo de Juano y Gako, en conjunto Choripán, que después de tres campeonatos ceden el testigo. “Nadie les hace sombra”, admite Sasu sobre sus amigos que ya fueron subcampeones del mundo en 2023. Él y Winax se preparan ahora para “lo que conlleva” ser los mejores de España.

El vicio del 'beatbox' y el orgullo del barrio

Para un chico del barrio Oliver es mucho soñar lo que viene ahora: “Nos vamos a competir al mundial, al mundial de ‘beatbox’. Eso lo tengo que asimilar, porque verdaderamente sí que es un salto muy grande”. Sasu comenzó a enamorarse del ‘beatbox’ en ese mismo lugar: “De pequeño iba al Túnel y una de las primeras veces que escuché ‘beatbox’ en persona fue en un taller de rap allí. Y, bueno, el sitio donde me inicié ha sido el sitio donde he ganado”.

Winax también comenzó poco a poco y como un acto de gestión del tiempo: “A mí me castigaba mucho de pequeño y como no podía escuchar nada de música dije, pues la voy a hacer yo mismo”. Investigó de forma autodidacta durante la pandemia por el covid-19 de 2020 y progresó rápido. “Es un vicio”, resume Winax.

Vodkarbonara, sin embargo, es de reciente creación. Estos amigos “por el ‘beatbox’” decidieron presentar su candidatura a la Spanish Beatbox Battle en el último momento: “Fue súper ‘random’, prácticamente el penúltimo día de inscripción que me dijo Sasu, venga, vamos a grabar”. Después de aquello ha sido un mes entero de ensayos: “Ensayábamos unos cuatro días a la semana, durante seis horas”, recuerda Sasu.

Ellos destacan que su éxito proviene de ser una pareja que trabaja “cincuenta a cincuenta” para hacer un reparto equitativo de la creación. Según Winax: “Lo más complicado es algo que nosotros hemos hecho muy bien y creo que es lo que nos ha dado la victoria, y es el equilibrio, que los dos tengamos el mismo protagonismo”.

Winax y Sasu, Vodkadabra, durante su actuación en la final de la Spanish Beatbox Battle / @VodKarbonara

Tanto Sasu como Winax han participado en otros campeonatos de España en la categoría de Solo, pero Sasu se reafirma en que “en parejas me he encontrado más cómodo, porque se pueden hacer cosas más musicales y enfocadas en el ‘show’ al ser dos”. Es algo en lo que también coincide el multicampeón, Juano: "Prefiero dúos porque no es tan demandante y además lo comparto con mi gran amigo Gako".

De Zaragoza al mundo

La química artística entre los dos jóvenes les lleva a conjugar sus gustos. Juntos, los dos jóvenes zaragozanos invitan a toda la gente que sienta inquietud por el ‘beatbox’ a que estén atentos a sus redes sociales y su canal de YouTube, porque preparan talleres y espectáculos en Zaragoza. Son una buena mezcla de estilos musicales en la que Winax siente predilección por los ‘beatboxers’ asiáticos y, sobre todo, los coreanos, Sasu se decanta por la comunidad francesa: “Francia, sin duda, es el país más fuerte que hay ahora mismo en torno al ‘beatbox’”.

A ellos se medirán en el mundial de 2027 -es la fecha que se prevé, sin confirmar-, sin complejos porque el nivel de los músicos españoles y, especialmente, de los zaragozanos es insuperable ahora mismo. “Y no ganamos ‘Loopstation’ porque no hay nadie que lo practique en Zaragoza, cuando lo haya seguro que ganamos también”, coinciden Vodkarbonara.

El zaragozano Juano es nombrado mejor 'beatboxer' de España en la categoría de Solo / Ayuntamiento de Zaragoza

Juano -Juan-, ganador de la dinámica de Solo, se unirá en la élite a Vodkarbonara. “Era el claro ganador de este año”, sostiene rotundo Sasu. Juano les devuelve el cumplido: "Dieron una batalla buenísima y se lo merecen". Son los número uno y tienen al público de su parte, lo que les hace sentir cómodos en el escenario para seguir ganando: "Me gustaría volver a la competición internacional, pero también compitiendo en España porque creo que es importante que los campeones sigan compitiendo", afirma Juano de cara al futuro. "Me siento muy arropado siempre por gente al ser en Zaragoza"

Porque “Zaragoza es la capital del ‘beatbox’”, de una disciplina musical que no cuesta dinero y puedes practicar “cuando y como quieras”, según explican los mejores de España. “El ‘beatbox’ no tiene límites”, igual que no lo tiene para ellos el futuro que les espera y que no creyeron ni en sus mejores previsiones: “Yo siempre he pensado, ojalá llegar algún día a competir a nivel internacional”, admite el del barrio Oliver.

Ahora ya saben que estarán ahí, en el Campeonato del Mundo. "Haremos todo lo mejor que podamos", asegura Juano. “Vamos a representar a Zaragoza y a Aragón. Es algo que llevamos a muerte dentro del campeonato España y, obviamente, en el del mundo no va a ser menos; maños ante todo”, concluyen Sasu y Winax.