Bunbury recuerda uno de sus discos más diferentes: "Marcó un antes y un después en la música en español"

Si por algo destaca Enrique Bunbury, ahora y desde sus inicios en el mundo artístico, es por su hiperactividad y su inquietud. Algo que no solo se ha amainado con el paso de los años sino que se ha multiplicado. Justamente este lunes se cumplen 22 años del lanzamiento de uno de sus discos más diferentes, que se puede incluir, si es que tuviera ese apartado, en las 'rarezas' del músico aragonés.

Hablamos del proyecto Bushido, del que el aragonés ha hablado así en sus redes sociales: "Un álbum irrepetible que marcó un antes y un después en la música en español. Este proyecto singular unió el talento de Enrique Bunbury, Carlos Ann, Shuarma (Elefantes) y Morti (Ex Mundus), quienes en marzo de 2003 se recluyeron durante diez intensos días en una masía de Riudoms, Tarragona, para componer y grabar esta obra excepcional. El resultado fueron 15 temas cargados de creatividad, experimentación y una esencia profundamente colaborativa", explica el aragonés que siempre ha hablado muy bien de aquel proyecto.

Dos décadas después

De hecho, culmina su texto con la siguiente frase: "Dos décadas después, 'Bushido' sigue resonando con la misma fuerza y conserva intacta la magia de aquel encuentro único. ¿Cuál es tu canción favorita de este disco?".

La publicación ya acumula más de 3.000 'likes' en su cuenta de Instagram y se ha llenado de respuestas de sus seguidores que hablan de canciones como 'As de copas', 'Magenta', 'Golpéame en la sien' y 'El rumbo de tus sueños', entre otras.

El disco fue lanzado por la discográfica EMI, a través de su sello Parlophone, el 26 de enero de 2004. Después del lanzamiento de 'Bushido,' los cuatro integrantes del supergrupo se separaron y siguieron con sus carreras en solitario.