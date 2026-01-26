Eva Armisén protagoniza una gran exposición en Barcelona antes de que se estrene un musical en Corea con sus obras: "Hablo de Zaragoza en todas partes"

Si en la magna y exitosa exposición que protagonizó en la Lonja de Zaragoza había una sección titulada 'Pintar la vida', la gran muestra que inauguró hace unos días la aragonesa Eva Armisén en Barcelona lleva el nombre de 'La vida pintada'.

La pregunta, aunque uno sospeche la respuesta, es obligada: «Pintar me surge de la propia vida y esto no tiene límites», explica la zaragozana todavía digiriendo el éxito de la inauguración («no me esperaba tantísima gente»), que prosigue su reflexión: «Lo que a mí me preocupa es seguir curiosa, con la mirada atenta, seguir emocionándome y teniendo muchas ganas de captar esa emoción y dejarla fijada. Porque al final –explica– también pienso que lo de pintar es tener esta fantasía de parar el tiempo y de tener ese privilegio de crear como un diario al que puedes volver y con el que además puedes formar parte de la vida de los otros. Es algo muy bonito».

La vida pintada, abierta hasta el 19 de abril y comisariada por Lola Durán, muestra 95 obras de la ilustradora de todas las técnicas que emplea, desde óleo y papel a cerámica, escultura, vídeo o una pequeña instalación relacionada con las haenyeo, las mujeres del mar de las islas de Jeju y Udo, que dibujó hace diez años. «Hacía ocho años que no exponía en un espacio tan grande en Barcelona y esto me permitía hacer un recorrido por todas las técnicas que utilizo», se sincera la artista.

'La venda luminosa'

«Hay un cuadro que para mí es fundamental, que está al principio de la exposición, que es 'La venda luminosa'; la pintura es para mí como esa venda que me hace concentrarme en aquellas cosas que me dan luz y me da oportunidades de representar algo que abre espacios nuevos y que pienso que me abre la mirada», explica Armisén, que, sin duda, es una maestra en captar emociones y la alegría.

Y, sin embargo, confiesa la aragonesa, sigue sufriendo en ciertos momentos el síndrome de la impostora: «Es que no eres muy consciente de nada, yo por lo menos. Es un trabajo muy solitario y entonces voy consiguiendo muchas cosas que no habría ni soñado. También es verdad que acompañar a las obras a todas partes me ha dado siempre la posibilidad de captar la temperatura de lo que provocan y abrir conversaciones con muchos ámbitos distintos». Eso ha hecho que la ilustradora haya salido del circuito cerrado de las galerías: «Estoy muy abierta tanto a exponer en un museo, como a llevarlo a la calle como ha pasado con el autobús turístico de Zaragoza o poder hacer una instalación en una plaza donde la gente se encuentra las obras sin buscarlas», relata emocionada. «Confío mucho en el poder del arte y sé que abre fronteras. Todo lo que pueda ser el plasmar las emociones de una manera más directa y que llegue a todo el mundo, no solamente a una élite en un sitio determinado, es muy bonito».

Culturas diferentes, emociones similares

Habla, no hay que olvidarlo una artista que es una auténtica estrella en Corea del Sur, país en el que hay adoración por su trabajo y que ya prepara incluso un musical sobre su obra. «Los países y las culturas son muy diferentes, pero creo que en el ámbito de las emociones no tanto. Al final todos queremos sentirnos queridos, tener un entorno que en el que sentirnos bien, seguros y nos emocionamos casi todos por lo mismo», dice una Eva Armisén que le ha dado muchas vueltas a las causas del éxito en un país tan lejano al nuestro.

Allí, este 2026 se estrenará un musical con su obra: «Yo he creado los personajes y a partir de ahí se ha creado el vestuario, la escenografía, se han hecho las audiciones y la música. Pero claro, es una cosa que hay. Ahora me voy a Corea en 15 días, vamos teniendo ya reuniones de producción, llevamos trabajando más de un año en el musical y se estrena el 10 de julio en los teatros y paralelamente se hará una gran exposición inmersiva donde recreamos lo que es el musical, que es un espectáculo familiar».

Un musical en Corea del Sur

Hablando de este musical y del éxito seguro del mismo en Corea del Sur, la artista confiesa que nunca augura el triunfo de sus obras: «Siempre tengo la tendencia a decir ‘ay madre, a ver si no viene nadie’. Nunca me hago a la idea ni para bien ni para mal de estas cosas. Con los años sí he aprendido a disfrutar más de todo el proceso y al final si tú estás satisfecho con lo que estás haciendo, pues la repercusión es algo que tú no puedes controlar. Que llegue hasta donde tenga que llegar».

En noviembre, regresará a Aragón ya que tiene prevista una exposición en Huesca. «Me siento muy querida en mi tierra. La respuesta de Zaragoza a mi exposición de la Lonja no la olvidaré en la vida. Aunque hace muchos años que no vivo allí tengo muchos vínculos con la ciudad, mis padres, mi familia y voy a menudo. Me encanta Zaragoza y hablo de ella por todas partes», concluye Armisén.