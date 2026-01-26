Impulsan una campaña de 'crowdfunding' para el yacimiento romano de Los Bañales

La Fundación Los Bañales-Roma en Cinco Villas se presentó en sociedad el pasado jueves en el Museo del Teatro Romano de Zaragoza. Ese mismo día también lanzó en la plataforma Verkami una campaña de micromecenazgo para "avanzar en la investigación, trabajar en la consolidación y musealización de lo ya excavado en el yacimiento y seguir haciendo de la antigua ciudad romana un eje de desarrollo turístico y cultural en la España interior".

La nueva fundación se ha marcado un objetivo de recaudación de 6.000 euros y este lunes ya había recibido 1.840 euros a través de 31 aportaciones. Dependiendo del importe aportado, los mecenas pueden recibir diferentes "recompensas": de una pulsera identificativa, a una visita guiada exclusiva al yacimiento, pasando por una camiseta o una monografía de Los Bañales.

El yacimiento, a unos 15 kilómetros de Uncastillo, es una referencia internacional entre los expertos en arqueología romana y cada verano reúne a estudiantes e investigadores de todo el mundo. La antigua ciudad romana, de la que se desconoce su nombre y que llegó a albergar a 2.500 habitantes entre los siglos I a.C. y III d.C., contó con unas importantes termas, uno de los foros mejor conservados del norte peninsular y hasta un acueducto del que se conservan 32 de los 70 pilares que se supone que debió tener.

La antigua urbe se extendía a lo largo de 20 hectáreas. Además de viviendas particulares bien conservadas, también se han hallado importantes cerámicas y calles con sus pasos de cebra elevados para los peatones.

Polémica

La polémica planea desde hace unas semanas sobre el yacimiento romano, con posturas enfrentadas en el corazón de las Cinco Villas e incluso en las redes sociales. El origen de esta polémica parte de las desavenencias que el equipo científico del proyecto arqueológico del yacimiento ha tenido últimamente con la Fundación Uncastillo, la entidad que reactivó en 2008 las excavaciones en Los Bañales tras años de abandono.

El desencuento respecto al modelo de gestión del yacimiento llevó a un grupo de voluntarios, académicos, patrocinadores y algunos propietarios de los suelos a crear la citada Fundación Los Bañales–Roma en Cinco Villas, que está alineada con el equipo científico de la excavación.

En el otro lado se encuentra la Fundación Uncastillo, que en los últimos días también ha trasladado su posicionamiento asegurando que el yacimiento "debe quedar al margen de cualquier planteamiento personalista y de confrontación política". Con ese fin mantuvo una reunión con la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández. En ella, y según las citadas fuentes, la consejera "respondió favorablemente a la propuesta planteada por la fundación para que Los Bañales disponga de un marco de actuación claro, consensuado y liderado institucionalmente por la DGA".