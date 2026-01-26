El mundo fantástico de 'Promenade' transformará el Teatro del Mercado en un museo

Esta semana, el Teatro del Mercado se transformará en un museo muy poco convencional. Del miércoles 28 de enero al domingo 1 de febrero, Caleidoscopio Teatro presenta 'Promenade', un espectáculo teatral visual que propone al público un paseo por una exposición fantástica donde los cuadros cobran vida y todo puede suceder.

Guiados por unos peculiares empleados del museo, los espectadores recorrerán una galería insólita en la que los personajes crecen y menguan, se escapan del marco, juegan, sorprenden y dialogan con el público. Un viaje escénico que invita a mirar, escuchar e imaginar, intercambiando los sentidos: ver la música, oír los colores, escuchar los cuadros.

'Promenade' es una propuesta de teatro visual, humor y poesía escénica que se disfruta a cualquier edad. El espectáculo ofrece diferentes niveles de lectura, lo que lo convierte en una experiencia especialmente atractiva tanto para público familiar como para jóvenes y adultos que buscan un plan cultural distinto.

Momento de la obra 'Promenade' / Caleidoscopio Teatro

Según explica Roberto Barra, autor y director del espectáculo, “'Promenade' nace del deseo de jugar con la imaginación del espectador. No contamos una historia cerrada: proponemos un paseo en el que cada persona completa el viaje desde su propia mirada y sensibilidad”.

La creación se inspira libremente en cuadros de una exposición de Modest Mussorgski, como punto de partida para un universo escénico propio en el que conviven el teatro visual, el 'clown', los objetos, las imágenes y el gesto. Un lenguaje accesible y sugerente que apuesta por la emoción, el asombro y la participación activa del público.

“Queremos que venir a 'Promenade' sea una aventura llena de magia y juego, ya sabéis que nos encanta traspasar la cuarta pared y vamos a contar con el público para construir algo muy divertido y emocionante”, añade Azucena Gimeno, cofundadora, junto con Roberto Barra, de Caleidoscopio Teatro.

Y es que, con una trayectoria nacional e internacional ampliamente reconocida y premiada, los espectáculos de Caleidoscopio Teatro se caracterizan por una cuidada creación artesanal y una libertad creativa y visual que es todo un referente dentro y fuera de Aragón.

Desde la víspera de San Valero y hasta el domingo

La programación del espectáculo coincide con la semana de la festividad de San Valero, lo que convierte a 'Promenade' en un plan cultural ideal para disfrutar en familia y en la ciudad desde la víspera. La compañía ha adelantado, además, que las funciones incluirán sorpresas y pequeños guiños especiales pensados expresamente para esta ocasión, que solo se descubrirán en sala.

Los horarios son de miércoles a sábado a las 18.00 horas y el domingo, 1 de febrero, habrá doble función, a las 12.00 y a las 18.00 horas. Todas las funciones cuentan con entradas bonificadas (con el código TMZ1983). Las entradas están a la venta en la web del Teatro del Mercado.