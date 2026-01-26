La poesía se adueña un invierno más del Teatro de la Estación de Zaragoza

El Teatro de la Estación presenta la temporada de invierno del ciclo Jueves de Poesía, una cita ya consolidada en la vida cultural de Zaragoza que, durante los meses de enero, febrero y marzo, volverá a reunir poesía, música y artes escénicas en tres encuentros con entrada libre.

Con más de 15 años de trayectoria, Jueves de Poesía se ha convertido en un espacio de referencia para la difusión de la poesía contemporánea en la ciudad, fomentando el encuentro entre creadores y público, el diálogo intergeneracional y la convivencia entre distintas disciplinas artísticas. El ciclo se celebra una vez al mes en el Teatro de la Estación y cuenta con la colaboración del Laboratorio de Investigaciones Literarias 'Abisal Margen' de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza. Está coordinado y presentado por Graciela de Torres y Nacho Escuín.

Este proyecto contribuye de manera significativa al tejido cultural zaragozano, integrando a poetas, músicos, colectivos artísticos y agentes del mundo del libro, y reafirmando a Zaragoza como una ciudad comprometida con la creación literaria y el pensamiento crítico.

Los poetas se convierten en parte activa del engranaje cultural de la ciudad, favoreciendo el encuentro, la convivencia, el conocimiento y el entendimiento entre todos los elementos que configuran el sector poético y del libro en la comunidad.

La programación

El primer encuentro del invierno se celebrará este jueves 29 de enero a las 19.00 horas. Estará protagonizado por Marta Martínez y Josema Carrasco, ilustradores, diseñadores gráficos y autores de cómic con una sólida trayectoria nacional e internacional. Una sesión especial en la que la palabra poética se cruza con el universo visual del cómic y la ilustración contemporánea.

El ciclo continuará el 26 de febrero con el dúo Marta y Micó, formado por Marta Boldú y José María Micó, poeta, músico, traductor y catedrático de literatura española. Su propuesta combina la poesía recitada y cantada con composiciones musicales creadas específicamente para cada texto, en un espectáculo íntimo y plural que transita por distintos géneros musicales y que ha recorrido escenarios nacionales e internacionales.

La Estación de Invierno se cerrará el 26 de marzo con la actuación del colectivo zaragozano Trafulla Teatro – Siéntelo con oído, un proyecto cultural vinculado a la poesía, el teatro, la radio y la música, comprometido con la creación colectiva y la difusión cultural desde la cercanía. Su intervención en Jueves de Poesía se estructura en dos partes: un homenaje poético a Luis Felipe Alegre y un recorrido por poetas de la Generación del 50, con ambientación musical en directo.