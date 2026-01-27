El Archivo Capitular de Zaragoza inaugura su nueva sede tras una inversión de dos millones de euros

Más grande, modernizado y dotado de las mejores condiciones de conservación. Así es el nuevo Archivo Capitular del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, que ha sido presentado este martes por el canónigo archivero, Isidoro Miguel García, y el portavoz del Cabildo, José Antonio Calvo. Desde ahora, el rico patrimonio documental procedente de la catedral de La Seo y la basílica del Pilar se custodia en la antigua casa de canónigos, situada junto al Arco del Deán y rehabilitada para acoger los fondos tras una inversión del cabildo de dos millones de euros.

La nueva sede se divide en tres plantas y reúne los documentos del archivo de La Seo, el archivo musical de La Seo y El Pilar, y los fondos de la Biblioteca Capitular (el archivo del Pilar permanece en la basílica). El nuevo inmueble seguirá custodiando auténticas joyas bibliográficas desde el siglo XII, cuando se fundó La Seo tras la Reconquista de Zaragoza, hasta la actualidad. La Biblioteca Capitular, por ejemplo, es una de las más relevantes a nivel nacional por su número de ejemplares incunables. Tras la unión de las antiguas librerías de La Seo y el Pilar, guarda más de 6.800 volúmenes, de los que 455 son manuscritos y 476 incunables. Esta última cifra, de hecho, la sitúa entre las bibliotecas más relevantes de España, ocupando el décimo lugar en número según el Catálogo General de Incunables de Bibliotecas Españolas.

De gran importancia es también el archivo musical, en el que sobresalen documentos de relevancia mundial como la gran colección de 200 sonatas del compositor barroco Domenico Scarlatti, del siglo XVII, o el legado del compositor aragonés José de Nebra. Este archivo reúne tesoros procedentes de las capillas de música de ambos templos, como una importante colección de casi 200 cantorales de canto gregoriano y unas 14.000 composiciones locales e internacionales.

Uno de los incunables del archivo musical. / Jaime Galindo

Las nuevas instalaciones de la calle del Deán también custodiarán a partir de ahora el Archivo de La Seo, que guarda los fondos producidos por el cabildo catedralicio del Salvador desde su fundación en 1118 hasta la actualidad. Destacan por ejemplo los Cartularios Grande y Pequeño, con más de 1.700 documentos de los siglos XII a XVI que han sido de vital importancia para desentrañar la historia de la ciudad, o los incunables sobre Alfonso El Batallador o el Papa Luna.

"Si colocáramos uno tras otro todos los documentos del archivo y la biblioteca se extenderían a lo largo de tres kilómetros", ha destacado en la presentación José Antonio Calvo, que ha recordado que los fondos fueron evaluados y tratados contra cualquier agente patógeno antes de su traslado.

Futuro museo

Hasta desembarcar en las nuevas instalaciones, todos estos documentos se custodiaban en el antiguo convento de los canónigos, ubicado junto a La Seo y donde se encuentra el Museo de los Tapices del Cabildo Metropolitano.

Según ha anunciado Calvo, el anhelo es que ese espacio ahora vacío se utilice para ampliar la citada colección de tapices y que en un futuro se cree allí un museo con las pinturas y esculturas del Cabildo (aunque para eso habría que acometer una reforma). "Ahora mismo es donde más deficitarios somos. Algunas de esas obras se exhiben actualmente en el Museo de Tapices, pero pocas porque el problema es que el edificio es del XVIII y más de 25 personas no puede haber", ha explicado a este diario Isidoro Miguel García, que ha apuntado que los antiguos depósitos seguirán custodiando el fondo moderno de la Biblioteca Capitular (siglos XIX-XX).

Los documentos que guardan todos estos archivos son tan relevantes que son visitados de forma recurrente por investigadores de España y del extranjero, sobre todo por su riqueza de la época medieval.

Para dar a conocer a la ciudadanía este valioso patrimonio, el Cabildo ha organizado visitas guiadas que tendrán lugar los jueves a las 10.30 y 12.00 horas en febrero y marzo (reserva previa en el teléfono 976 29 12 31 o en archivo@cabildodezaragoza.org). En estos itinerarios se podrán visitar dos exposiciones temporales: una con una selección de códices y documentos de los tres fondos y otra de grabados sobre Pío VI.

El traslado del archivo capitular es una iniciativa más del plan Pilar 2040, impulsado por el Cabildo Metropolitano para poner en valor el patrimonio de ambas catedrales zaragozanas. En este marco se encuadran también la restauración de las torres del Pilar, la recientemente restaurada capilla de San Joaquín o la próxima actuación sobre la cúpula 'Regina Patriarcharum'. De esta forma, la ciudad se sigue preparando para conmemorar en 2040 el Bimilenario de la Venida de la Virgen a Zaragoza.