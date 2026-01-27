¿Qué queda del proyecto original del CDAN y hacia dónde va el museo oscense?

El Centro de Arte y Naturaleza (CDAN) inicia este martes los actos de celebración de su vigésimo aniversario. El museo abrió sus puertas el 27 de enero de 2006 y se ha convertido en un espacio de reflexión sobre las relaciones entre el arte y la naturaleza.

El director general de Cultura del Gobierno de Aragón, Pedro Olloqui, la alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, la vicepresidenta segunda de la Diputación de Huesca, Celsa Rufas, y la responsable técnica de exposiciones y colecciones del CDAN, Obarra Nagore, han participado este martes en el acto de celebración del XX aniversario, en el que se ha dado a conocer la nueva imagen gráfica del centro y las primeras actividades de este año.

En la presentación, el director general Olloqui ha remarcado que el CDAN se ha construido, en primer lugar, a partir de la figura de Beulas, “un pintor de paisajes que eligió ser aragonés”, y en segundo, desde la colaboración institucional en el marco del patronato del museo.

Pedro Olloqui ha recordado que Aragón tiene dos edificios de arquitectos que han sido distinguidos en su trayectoria con un premio Pritzker de arquitectura, el Pabellón Puente de Zaha Hadid, en Zaragoza, y el edifico del CDAN de Rafael Moneo. Los dos edificios mantienen una estrecha relación con la naturaleza, uno “cambia el paisaje urbano de Zaragoza” y en el caso del CDAN “es la joya de la corona del proyecto de arte y naturaleza, su primera pieza”.

La vicepresidenta de la DPH, Celsa Rufas, ha señalado que el CDAN es un proyecto “consolidado, coherente y valiente” que ha sabido mantenerse fiel a una idea muy clara de cultura contemporánea ligada al territorio y a la naturaleza. “Es un proyecto que, desde el inicio, contó con el respaldo decidido de la Diputación Provincial de Huesca y que hoy sigue siendo un motivo de orgullo para esta institución como patrona del CDAN”, ha destacado la vicepresidenta.

La alcaldesa de Huesca, Lorena Orduna, ha puesto el acento en el significado que tiene este aniversario para la ciudad, entendiendo el CDAN como una apuesta cultural sostenida en el tiempo que ha sabido construir un relato propio y reconocible. Asimismo, la alcaldesa ha subrayado lo que supone para Huesca albergar un centro de estas características: un valor añadido que refuerza la identidad cultural de la ciudad y amplía su proyección más allá del ámbito local.

El CDAN contribuye a enriquecer la vida cultural, educativa y social, atrayendo miradas diversas y generando conocimiento, al tiempo que refuerza una forma de entender el desarrollo urbano basada en la cultura, la sostenibilidad y el respeto al entorno. En este sentido, Orduna ha remarcado que el CDAN es ya “parte inseparable del relato de Huesca como ciudad que cree en la cultura como motor de futuro”.

Dos exposiciones

El CDAN conserva una colección que incluye el legado Beulas, junto con las obras incorporadas a través de su programa de adquisiciones. Por primera vez, esta colección heterogénea se presenta unida bajo un hilo conductor común, el agua. De este modo, tal y como ha explicado Obarra Nagore, el centro comienza las actividades de celebración de su aniversario con la inauguración de dos exposiciones paralelas.

La exposición ‘Agua en las colecciones del CDAN’ reúne obras de artistas de distintas generaciones, desde los años 50 a la actualidad, y propone un diálogo abierto entre ellas. Se explora la relación del ser humano con su entorno a través de la pintura, la fotografía, el videoarte y la instalación. La muestra cumple un doble propósito: por un lado, aporta al diálogo entre arte y naturaleza; por otro, contextualiza obras presentes en la colección del centro.

‘Un territorio para el arte’ repasa la evolución del modelo del jardín del CDAN desde sus inicios en el año 2005, un espacio que se ha utilizado como laboratorio y zona de intervención para los artistas, para trabajos didácticos y proyectos de investigación, un espacio que ha sido taller y lugar experimental, reforzando la alianza entre naturaleza y arte que define la identidad del CDAN.

En la presentación se ha dado a conocer también la nueva imagen gráfica del CDAN, que ha creado el diseñador Isidro Ferrer, Premio Nacional de Diseño y Premio Nacional de Ilustración. La serie de imágenes de esta campaña propone un diálogo entre arte, naturaleza y ser humano como partes de un mismo sistema interconectado.

Un lugar de arte para el arte

El CDAN se ha consolidado en estos veinte años como un centro de arte contemporáneo especializado en arte y naturaleza. Ha mostrado 171 exposiciones con fondos propios de sus colecciones (Beulas – Sarrate y Arte y Naturaleza), con préstamos o coproducciones con otros centros de arte. Asimismo, ha producido 50 exposiciones propias que, después, ha llevado a otros centros de arte españoles o de otros países.

Como resultado de su acción investigadora, ha editado 56 publicaciones propias, entre las que se incluyen las actas de sus cursos especializados en paisaje, guías didácticas, proyectos de investigación educativos y catálogos razonados de muchas de sus exposiciones. Además, el CDAN ha organizado 22 cursos especializados, en colaboración con la Universidad de Zaragoza y la Universidad Internacional Menéndez Pelayo.

En estos 20 años de trayectoria, más de 300.000 personas han visitado el CDAN, un centro que alberga 1.485 fondos museográficos y 3.243 fondos documentales. En los últimos cinco años se han ido incorporando 57 obras a la colección gracias a la generosidad de los artistas con sus donaciones y pequeñas producciones que ha podido sufragar el CDAN como resultado de la gestión de las exposiciones. El CDAN también ha realizado 210 préstamos de obra propia para exposiciones temporales en otras instituciones.

El propio edificio, diseñado por el arquitecto Rafael Moneo, es una obra de arte. Sus formas onduladas y volúmenes están inspirados en los Mallos de Riglos y en la geografía circundante, estableciendo un diálogo directo con el paisaje que lo rodea.

En el CDAN se encuentra también el INDOC (Centro de Investigación, Documentación y Cooperación), considerado el único centro de documentación en España especializado exclusivamente en la relación entre el arte, la naturaleza y el paisaje. Cuenta con más de 7.000 volúmenes que incluyen monografías, catálogos y material audiovisual sobre Land Art, intervenciones artísticas en la naturaleza y arquitectura del paisaje.