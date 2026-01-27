Documentos firmados por Alfonso I y bulas del Papa Luna: estos son algunos tesoros que guarda el Archivo Capitular de Zaragoza

Documentos firmados por Alfonso I el Batallador en el siglo XII, las bulas del Papa Luna, un misal del Pilar del año 1422, un incunable de la convocatoria al Concilio de Constanza de 1414 o las sonatas del compositor italiano Domenico Scarlatti. Estos son algunos de los tesoros bibliográficos que custodia el Archivo Capitular del Cabildo Metropolitano de Zaragoza, que este martes ha inaugurado sus nuevas instalaciones de la calle Deán.

El rico patrimonio documental procedente de la catedral de La Seo y la basílica del Pilar se guarda desde ahora en la antigua casa de canónigos, que ha sido rehabilitada para acoger los fondos tras una inversión del cabildo de dos millones de euros. En concreto, la nueva sede reúne los documentos del archivo de La Seo, el archivo musical de La Seo y El Pilar y los fondos de la Biblioteca Capitular (el archivo del Pilar permanece en la basílica).

Sus fondos incluyen auténticas joyas bibliográficas desde el siglo XII (cuando se fundó La Seo tras la Reconquista de Zaragoza) que han sido de vital importancia para desentrañar la historia de la ciudad. Buen ejemplo de ello son los documentos firmados por Alfonso I o las bulas de Benedicto XIII, conocido como el Papa Luna (1394-1423). Todos estos archivos son tan relevantes que son visitados de forma recurrente por investigadores de España y del extranjero, sobre todo por su riqueza en la época medieval.

Convocatoria al Concilio de Constanza (1416). / Jaime Galindo

El canónigo archivero, Isidoro Miguel García, y el portavoz del Cabildo, José Antonio Calvo, han sido los encargados de presentar este martes las nuevas instalaciones y de destacar algunos de estos tesoros documentales. Uno de los más relevantes es una convocatoria al Concilio de Constanza. Esta asamblea eclesiástica celebrada entre 1414 y 1418 fue crucial porque puso fin al Cisma de Occidente, que mantenía a la Iglesia dividida con tres papas simultáneos. "Se trata de un documento del 1416 que está restaurado y que es muy valioso porque remonta a ese episodio histórico en el que la Iglesia se unió de nuevo", ha subrayado Isidoro Miguel García.

La semilla de la Universidad de Zaragoza

De gran importancia es también el archivo musical, en el que sobresalen documentos de relevancia mundial como la gran colección de 200 sonatas de Domenico Scarlatti, del siglo XVII. "Se trata de una de las tres grandes colecciones del compositor italiano que existen en el mundo. Las otras se encuentran en Parma y en Venecia", ha apuntado José Antonio Calvo, que también ha destacado un ejemplar con composiciones del bilbilitano José de Nebra, uno de los grandes compositores del siglo XVIII.

El archivo del Cabildo Metropolitano también custodia en su nueva sede una bula de fundación de 1474 del Estudio General de Artes de Zaragoza, considerada un antecedente clave y el origen histórico de la actual Universidad de Zaragoza. Este es solo un ejemplo más de que los fondos capitulares representan un enorme mar en el que sumergirse para conocer la historia de la capital aragonesa. "Si colocáramos uno tras otro todos los documentos del archivo y la biblioteca se extenderían a lo largo de tres kilómetros", ha destacado en la presentación José Antonio Calvo.