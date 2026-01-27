El catedrático aragonés que estará en las polémicas jornadas sobre la guerra civil: "Esta es mi trinchera"

El catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, ha confirmado que participará en las Jornadas Literarias de Sevilla '¿La guerra que todos perdimos?' que en un principio se habían anunciado sin interrogante. Lo ha hecho a través de sus redes sociales con un escueto mensaje: "El ruido es infernal. Me invitaron a dar una conferencia en Sevilla, en la Fundación Cajasol, sobre el final de la guerra y la paz fascista de Franco y allí estaré, 5 de febrero, 18 horas", dice, antes de ser más directo y reivindicar su trabajo: "Hace más de 40 años que investigo, enseño, escribo y difundo historia. Esa es mi trinchera".

La polémica saltó hace unos días cuando David Uclés y el coordinador federal de IU, Antonio Maíllo, declinaron participar en las jornadas (a las que habían conformado su participación) debido a que en ellas le acompañaban el expresidente José María Aznar y uno de los fundadores de Vox, Iván Espinosa de los Monteros.

Las renuncias

A través de un vídeo en su cuenta personal de Instagram, Uclés reconoció que tiene que ser "honesto y fiel" a sus principios y que, por ello, ha decidido cancelar su presencia, ya confirmada, en estas jornadas porque no puede verse "en el mismo cartel que estos dos individuos". "Hay algo que está por encima de los honorarios, del compromiso con los lectores en ese día en concreto en Sevilla, y es ... No puedo ir, no me salen ni las palabras", señalóel escritor, que se dio a conocer con la novela 'La península de las casas vacías' y que ganó este año el Premio Nadal con 'La ciudad de las luces muertas'.

El cartel de las jornadas ¿La guerra que todos perdimos? / TWITTER

Según su punto de vista, el expresidente español (1996-2004) es "la persona que más daño físico ha hecho al pueblo español recientemente". Mientras que el político Espinosa de los Monteros "ayudó a fundar un partido que atenta contra mi libertad de expresión, mi derecho a existir, y que defiende unos valores que no comparto y contra los que lucho".

Por su parte, el líder nacional de IU, y candidato a la Junta de Andalucía en la coalición Por Andalucía, tomó su decisión al entender que los organizadores han hecho un "totum revolotum unido por una única tesis, la del título", el cual considera desacertado.

La postura de la organización

La organización de las jornadas salió al paso de las renuncias de Uclés y Maíllo a participar en ellas a través de un comunicado en el que resaltaron que estas decisiones muestran "un síntoma siniestro, revelador de lo que precisamente Letras en Sevilla pretende poner de manifiesto con esta su XI edición".

Arremetiendo contra el escritor jiennense, a quien llamaron "sectario e ignorante", la organización defendió que existen sectores en España "que no desean debates ni razones, sino simplezas demagógicas, trincheras de odio y desprecio que hagan imposibles diálogos, acuerdos o reconciliaciones".

"Sin pretenderlo, David Uclés, con su descortés y censurable arranque de última hora, (al que acaba de unirse a toda prisa y con descarado oportunismo Antonio Maíllo) confirma tristemente lo necesarias que son las jornadas anunciadas para esta nueva edición de Letras en Sevilla, y lo profundas que son las heridas donde algunos parecen cómodamente instalados, como si las necesitaran abiertas para vivir en ella y de ellas", concluía el comunicado.