El mejor mural del mundo está en un pueblo de Aragón de menos de 5.000 habitantes

El mural 'Jota Aragonesa' en el municipio zaragozano de Épila, obra del artista extremeño Jonatan Carranza 'Sojo' (Madrigalejo, 1980) ha sido elegido como el mejor mural del mundo en 2025 por la plataforma Music On Walls, especializada en murales inspirados en la música.

La obra ganadora ha sido realizada en el marco del Festival Asalto, una intervención artística de arquitectura urbana que busca transformar espacios públicos del municipio zaragozano de Épila mediante murales, instalaciones y arte participativo, que se desarrolló el pasado mes de octubre.

"Para mí es un motivo de alegría por el reconocimiento al mural y todo el contexto en que fue creado pero lo que más me ha gustado de este galardón es la entrevista que MOW me ha hecho relacionando mi trabajo con la inspiración en la música, incluso acompañándola de una lista de reproducción de algunos de mis temas favoritos", ha explicado el artista extremeño en sus redes sociales. Carranza también ha llamado la atención sobre la necesidad "de tomarse estos galardones con sentido común".

Una mirada contemporánea

"Mi propuesta consistió en apostar por la indumentaria tradicional y darle una mirada contemporánea al folclore, abordándolo desde otra perspectiva. Decidí centrarme en la jota aragonesa debido al arraigo que tiene en la región y porque existe una escuela muy importante dedicada a este género. El mural surgió a partir de un trabajo de estudio in situ: llegué a Épila y hablé con el grupo Estilos d'Épila para conocer más sobre la jota aragonesa y su tradición. Trabajé con dos miembros del grupo, Cristina y Marcos, y realizamos una sesión de fotos. Marcos es el chico que está tocando la guitarra, y en primer plano, a la derecha, aparece Cristina, a quien capté justo en el instante en que soltaba un chorro de voz impresionante, un momento que, para mí, define la esencia de la jota: la fuerza, la potencia y la emoción"., explica el autor.

"Recuerdo que mientras hacíamos la sesión, ellos cantaban en directo, y era la primera vez que escuchaba la jota aragonesa en vivo. Ese momento fue muy especial para mí, porque sentí que estaban cantando solo para mí. La voz de Cristina me emocionó profundamente, me puso los pelos de punta; esa sensación intensa es exactamente lo que quise trasladar al mural. Creo que, al final, lo conseguí. La repercusión del mural ha sido muy positiva: esta plataforma lo ha destacado y ha decidido considerarlo el mejor mural del mundo relacionado con la música, algo que me llena de orgullo y satisfacción".

En este sentido, ha afirmado que es "complicado establecer un criterio que valore unas obras por encima de otras" y que no deben aferrarse "a un podio que convierta la creación en una competición".

"Hay infinidad de murales que se hacen cada año que para mí son obras auténticas y transgresoras pero que nunca aparecen en las listas", ha subrayado.