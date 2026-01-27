El escritor de los cinco millones de libros vendidos recomienda a un aragonés: "Va por delante de mí, ha sido mi modelo"

Santiago Posteguillo es uno de los grandes superventas que hay en España. Desde el rigor histórico y centrado en la historia antigua, fundamentalmente la de Roma, el escritor se ha ganado un puesto de prestigio en la literatura española demostrando que el hecho de vender muchos libros (las cifras hablan de casi cinco millones de ejemplares) no está reñido con la buena escritura y con la didáctica.

El autor, que con su última novela 'Los tres mundos' ha estado varias semanas en lo más alto de la lista de los más vendidos en España, ha sido entrevistado recientemente en su canal por el periodista José Ramón de la Morena donde ha abordado varios aspectos de su carrera literaria. Y como todos, Posteguillo también tiene sus propios referentes en la misma.

Dentro de esos, el escritor valenciano, a pregunta de su entrevistador ha destacado dos especialmente, uno de ellos aragonés. Se trata de José Luis Corral que para Posteguillo ha sido un referente: "Leo a novelistas historicos españoles proque me cuentan cosas relacionadas con mi pais que me interesan más. Por ejemplo, a José Calvo Poyato, a José Luis Corral. Estos son catedraticos de Historia que hacen muy buena novela historica. De hecho, eran mis modelos, son gente que van por delante de mí y han sido mis modelos en gran medida", señala el escritor e historiador.

Las próximas obras de José Luis Corral

José Ramón de la Morena entonces le pregunta por Arturo Pérez Reverte: "Me gusta en particular la serie de Alrtsite, me parece que esa reconstrucción del siglo XVII y la construcción de ese personaje es increíble. Es muy dificil crear un personaje de pura ficcion que perdure en el tiempo, tipo Sherlock Holmes, Alatrisrte está llamado a ello y eso es un mérito muy grande", afirma.

El aragonés José Luis Corral hace cuatro años que anunció que ya no iba a publicar más novelas históricas, pero sigue con su labor didáctica y continúa escribiendo libros de historia. De hecho, para este 2026, el propio Corral ya ha anunciado que publicará tres obras: 'Mitos y leyendas de Aragón' en abril con la editorial Doce Robles (es una reedición de un libro de 2002), 'Ovnis en la Edad Media' en mayo con Pregunta Ediciones, y 'España' en otoño con Comuniter. Además, ha anunciado que es probable que a final de año o principios de 2027 tambin salga un ensayo sobre Jaime I El Conquistador.