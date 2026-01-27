El fenómeno de las guerreras k-pop llega al Teatro de las Esquinas con entradas agotadas
Este miércoles, 28 de enero, las artistas K-pop, Huntr/x, actuarán ante un Teatro de las Esquinas totalmente lleno
El fenómeno mundial de las guerreras k-pop, las superestrellas del pop coreano que forman la banda de K-Pop HUNTR/X llega este miércoles 27 al Teatro de las Esquinas de Zaragoza en una doble función que ha agotado sus entradas. La representación está dirigida por Josema Arreciado y Sandra González.
Rumi, Mira y Zoey, son cantantes y cazadoras de demonios encargadas de proteger a sus fans y, por extensión, a la humanidad de la oscura amenaza sobrenatural y sus demonios usurpadores de almas. Ahora saltan de la exitosa cinta de animación -ya es la película más vista en la historia de Netflix- a los escenarios, después de haber arrasado en las salas de cine.
Además, lo hace con el reciente espaldarazo de inscribirse en la carrera de los Óscar de Hollywood, con la nominación a su tema principal 'Golden', en la categoría Mejor Canción Original.
Las guerreras k-pop afrontan, en la película, la amenaza de una joven 'boyband' rival, llamada Saja Boys, formada por cinco demonios disfrazados con un motivo oculto ante la que están a punto de sucumbir.
El Teatro de las Esquinas ofrece dos funciones: a las 17.30 horas y 20.00 horas. Para las dos citas las entradas están agotadas. Pero los fans de Zoey y compañía que se hayan quedado con las ganas de poder ver de cerca a sus ídolas, todavía tienen la opción de hacerse con alguna de las entradas disponibles para el espectáculo 'Las guardianas del ritmo-El musical ¡Idols-La revolución del k-pop!'. Este 'show' estará en el Palacio de Congresos los días 13, 14 y 15 de febrero y 1 de marzo, y quedan entradas para el viernes 13 de febrero a las 17.30 horas y para el 1 de marzo a las 17.00 horas.
En este caso se trata de una espectáculo de la Compañía de Teatro Musical de España -CTME- que fusiona música, narrativa, y poder escénico con todas las voces en riguroso directo.
