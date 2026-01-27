Juan Aguirre, de Amaral, reaparece para desvelar su estado: "Estoy deseando volver a tocar en directo"

El guitarrista de Amaral, Juan Aguirre, lleva desde el mes de diciembre sin poder actuar en directo debido a auna lesión que sufrió en el hombre. Desde entonces no son pocas las voces que se han preguntado dónde estaba el músico ya que Eva Amaral sí se ha prodigado en colaboraciones con diferentes artistas en las últimas semanas.

El músico acaba de revelar a través de sus redes sociales su estado actual y el periplo duro que ha tenido que pasar: "Como sabéis, el pasado mes de diciembre me rompí. Tuvimos que aplazar el concierto de Donosti y me resultó imposible participar en algunas colaboraciones con amigos y compañeros que teníamos previstas. Me concentré en superar la lesión y recuperarme lo antes posible", comienza un sentido comunicado.

"La música que me ayudó a no venirme abajo"

Juan Aguirre explica qué ha sido él durante este tiempo: "Al principio fue descanso casi total. Comparto algunos de los libros que me acompañaron. Es imposible reflejar en un post toda la música que me ayudó a no venirme abajo. Imagino que el montón de textos que me vinieron a la cabeza se convertirán en canciones en algún momento", asegura el músico.

Entre los libros que Aguirre comparte están 'El viaje de mi padre', de Julio Llamazares; '84, Charing Cross Road', de Helene Hanff; 'Pan de ángeles', de Patti Smith; y 'Relatos de la Celtiberia', de Hernán Ruiz. Además, también ha subido imágenes en el gimnasio y ya, por fin, tocando la guitarra.

"Después vino la segunda fase: Ejercicio físico, entrenamiento, cada día un poco más. Quiero agradecer cada uno de los mensajes de cariño y ánimo recibidos y deciros que estoy deseando volver a tocar en directo. Nos vemos muy pronto en febrero. Gracias por estar ahí. Juan", concluye un esperanzado mensaje que deja claro que la recuperación del guitarrista va por buen camino.

Así, la reaparación será el 7 de febrero en Avilés donde tienen programado un concierto.