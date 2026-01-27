Los Palafox recuperan un espectacular estreno de 2004 en su formato original, en 35 milímetros

Brad Pitt, Eric Bana y Orlando Bloom llegaron a las carteleras de todo el mundo en 2004 con una película que fue un auténtico éxito de taquilla dirigida por Wolfgang Petersen. Se trata de 'Troya', que ahora vuelve a los cines Palafox de Zaragoza de una manera muy especial.

En el año 1193 antes de Cristo, el joven Paris (Orlando Bloom), hijo de Príamo y príncipe de Troya, rapta a su amada Helena (Diane Kruger), esposa de Menelao, el rey de Esparta, lo que desencadena la Guerra de Troya, en la que se enfrentan griegos y troyanos. Comienza entonces el asedio de la ciudad de Troya por parte del ejército griego, que duraría más de diez años. Aquiles (Brad Pitt) era el gran héroe de los griegos, mientras Héctor (Eric Bana), el hijo mayor de Príamo (Peter O'Toole), el rey de Troya, representaba la única esperanza de salvación para la ciudad.

Tal y como se estrenó

Ahora los cines Palafox de Zaragoza recuperan la copia original de 35 milímetros y la reestrena, en una versión doblada al castellano, el 6 de febrero, y está previsto que esté en cartelera durante esa semana. "Descubre toda la emoción y la épica de 'Troya' en 35mm, el formato original de su estreno, en una copia exclusiva para cines Palafox en toda España. Debido a lo extraordinario de tener el celuloide original del estreno, solo habrá pases limitados durante la semana empezando el 6 de febrero. No te pierdas esta oportunidad única que puede no se repita y vive 'Troya' en el cine", han anunciado desde el complejo gestionado por Zarafilms, sociedad de Zaragoza Urbana.

De momento, hay sesiones anunciadas para el 6, el 7 y el 8 de febrero y las entradas para las mismas ya se pueden adquirir a través de la web de los cines Palafox.