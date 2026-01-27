El Museo del Origami solo ve una vía para crecer: "Necesitamos una gestión mixta con el Ayuntamiento de Zaragoza"

El Museo del Origami de Zaragoza, único en el universo papiroflecta mundial exceptuando la meca del mismo, Japón, ha vivido unos años muy complicados con una seria amenaza de cierre en el ambiente dado los problemas de rentabilidad económica que tenía el espacio si el Ayuntamiento de Zaragoza no le insuflaba auxilio económico. Un asunto que parece, de momento (este año hay otros 100.000 euros en el presupuesto destinados al centro), solucionados.

Con este panorama, el museo, ubicado en el Centro de Historias, ha cerrado su 2025 con 27.603 visitantes. Una cifra nada desdeñable que, sin embargo, si atendemos a su evolución histórica tiene un hándicap. Y es que apenas ha crecido a lo largo de los más de once años de vida que tiene y no ha alcanzado en ningún ejercicio los 30.172 visitantes de su primer año con el plus, eso siempre sucede, que les dio la inauguración del espacio y la novedad que todo el mundo quería visitar.

Desde entonces, el museo ha destacado, es innegable, como referencia en la papiroflexia y como polo turístico en la ciudad (es la recomendación número 2 en Google desde hace mucho tiempo con una nota de 4,7 sobre 5), pero no acaba de dar el salto de público que, dicho de otra manera, solo es posible, probablemente con un mayor apoyo institucional. Algo que traslucen los propios promotores del mismo en la memoria de 2025 recientemente publicada: "Difícil la relación con Cultura del Ayuntamiento con vistas a que la gestión del Museo de Origami sea mixta, como han hecho muchos museos en ciudades españolas, esto nos haría crecer más rápido tanto en calidad como en número de visitantes, tanto a nuestro museo como a la ciudad", explican.

Los primeros domingos del mes, entrada libre

Lo hacen en una memoria en la que también anuncian que se ha firmado un convenio tras mucho tiempo de espera que, de momento, el ayuntamiento está cumpliendo lo acordado: "Por segundo año, no tras muchas zancadillas, se hizo realidad la dotación económica de 100.000 euros por parte del ayuntamiento, convenio firmado por cuatro años renovable año a año. Qué difícil es trabajar así con miras de futuro, pero contentos de afrontar un nuevo año, 2026, donde nos confirman que de nuevo estamos en los presupuestos municipales, aunque con la incertidumbre de si este 2026 saldrán adelante, esperemos que así sea por lo menos a lo que a nosotros nos concierne".

A partir de ahora, merced al acuerdo con el ayuntamiento, el Museo del Origami, se equiparará a los museos municipales "y los primeros domingos de mes la entrada será gratuita" así como seguirá siéndolo el primer martes de cada mes. Además, se han comenzado a programar talleres de iniciación para todas las edades los primeros domingos de mes "con la participación del Voluntariado de Zaragoza, que realiza una grandiosa labor en nuestra ciudad", explican.

Qué exposiciones se verán este 2026

Con respecto a la programación del año 2026, el museo ha tomado la decisión de reducir el número de exposiciones de cuatro a tres, queriendo hacer una exposición al año de una gran envergadura, ya sea a nivel individual o de colectivos punteros ya sea del mundo del Origami o bien del entorno del papel.

Han empezado ya el año con la exposición 'Washi Ningyo: entre kimonos y papel', del artista japonés Akio Maruyama. "Le debíamos a Akio otra oportunidad para que sus muñecas volvieran a Zaragoza, tras la malograda exposición del 2020 que se inauguró el día que comenzó la reclusión por la pandemia del covid. Después de meses encerradas por el cierre del museo, sus muñecas salieron a la luz, pero las restricciones hicieron que fuera la exposición menos visitada de la historia del museo, y se merecía otra oportunidad", explican.

Los meses de verano será el turno de Miguel Gañán, creador español afincado en Argentina. "En pocos años plegando papeles ha conseguido convertirse en un referente dentro de la técnica del plegado geométrico, ya con tres libros de 'Teselados' -su especialidad demuestra su progresión. Un creador a tener en cuenta".

La oferta se completará con la participación en el programa Museos y Mujeres 2026. Así, durante los meses de enero a septiembre, en la primera sala expositiva, se podrán admirar 45 obras que participaron en la exposición titulada 'Mujeres de papel', con la participación de 55 creadoras de Origami.

"La EMOZ (Escuela Museo Origami de Zaragoza) está en la lucha desde hace más de 15 años, pensando en Zaragoza y los zaragozanos. Entre todos vamos a conseguir que la EMOZ sea cada día más grande, nosotros no vamos a escatimar nada para que así sea", concluyen los promotores.