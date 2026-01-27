Una semana con magia, títeres y comedia en el Teatro Arbolé para celebrar San Valero
El Mago Félix, Tian Lara y 'Los músicos de Bremen' llenarán el Teatro Arbolé desde el jueves 29 y hasta el domingo 1 de febrero
El espacio del Teatro Arbolé, en el parque Luis Buñuel de Zaragoza, ha preparado una semana llena de actuaciones para todos los públicos. Coincidiendo con la festividad de San Valero, Arbolé ofrece funciones de títeres con Teatro La Estrella, la originalidad de El Mago Félix y una divertida puesta en escena de Tian Lara.
Para el jueves 29 de enero, las familias pueden acudir a ver el espectáculo de El Mago Félix, que presentará 'El lapicero mágico', una propuesta original y divertida con el que crea un mundo de ilusiones de la punta de este lápiz mágico.
Mago Félix cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el mundo de la magia y la ilusión. Su disciplina, esfuerzo y dedicación le han llevado a conseguir importantes premios nacionales e internacionales, convirtiéndose en el mago más premiado de Aragón.
La jornada contará con dos funciones: a las 12.00 y a las 17.00 horas, y las entradas tienen un coste de 9 euros.
Al día siguiente, el viernes 30, el cómico Tian Lara presenta, a las 20.00 horas, el espectáculo 'Anticoach 2.0', una parodia sobre el mundillo del 'coaching'. Producido por MPC Management, esta comedia de 'stand up' es una delirante recopilación de monólogos «desmotivadores» que no dejan títere con cabeza.
Este humorista disfruta contando verdades incómodas, improvisando con el público y rompiendo tazas con frases motivadoras. Hay gente que lo define como una "metralleta de chistes con munición infinita", pero quizá solo sea un patilargo con corbata mal puesta.
Esta sesión está pensada para público juvenil y adulto. Las entradas tienen un coste de 16 euros en venta anticipada y de 18 euros en taquilla el día del espectáculo.
Finalmente, la compañía valenciana Teatro La Estrella presenta, este fin de semana, la obra 'Los músicos de Bremen', basada en el célebre cuento de los Hermanos Grimm. Cuatro personajes muy diferentes, que se han escapado de la granja, se encuentran en el bosque y deciden formar una banda de rock, pero el peligro les acecha.
La historia comienza con cuatro personajes que se han escapado de una granja por diferentes motivos: Pupi que es un perro miedoso y al que le gusta cantar; Misina es una gata vegetariana a la que le gusta bailar; Bartolo es un burro poeta que se niega a trabajar en el campo y Kiriko es un gallo dormilón y rockero.
La obra está recomendada a partir de 3 años y se representará en tres funciones: sábado 31, a las 18.00 horas, y domingo 1, a las 12.00 y a las 17.00 horas. Las entradas tienen un precio único de 9 euros.
- Tincho, lateral del Castellón: 'Mi sensación es que el Real Zaragoza no baja, es un club histórico y no lo merece
- Los jubilados nacidos entre 1960 y 1970 podrán solicitar hasta el 100% de su pensión
- Ayuso visita el restaurante de Zaragoza con la Mejor Tapa de España: 'Un placer que hayas disfrutado de la gastronomía aragonesa
- Alierta 19, el bar de Zaragoza al que se va a cualquier hora: 'Hay noches de verano que servimos unas 130 cenas
- La Torre del Agua de Zaragoza, camino de los tribunales por su nueva iluminación
- El único pueblo de España 'donde nunca pasa nada' está en Aragón: uno de los mejores ejemplos de arquitectura medieval
- Coger un taxi de madrugada en Zaragoza: poca oferta y mucha espera
- EN IMÁGENES | Mamma mia, el icónico restaurante de la plaza San Miguel que trajo la verdadera esencia italiana a Zaragoza: “Nuestra cocina es mucho más que pasta y pizza”