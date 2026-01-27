Una semana con magia, títeres y comedia en el Teatro Arbolé para celebrar San Valero

El espacio del Teatro Arbolé, en el parque Luis Buñuel de Zaragoza, ha preparado una semana llena de actuaciones para todos los públicos. Coincidiendo con la festividad de San Valero, Arbolé ofrece funciones de títeres con Teatro La Estrella, la originalidad de El Mago Félix y una divertida puesta en escena de Tian Lara.

Para el jueves 29 de enero, las familias pueden acudir a ver el espectáculo de El Mago Félix, que presentará 'El lapicero mágico', una propuesta original y divertida con el que crea un mundo de ilusiones de la punta de este lápiz mágico.

Mago Félix cuenta con cerca de 30 años de experiencia en el mundo de la magia y la ilusión. Su disciplina, esfuerzo y dedicación le han llevado a conseguir importantes premios nacionales e internacionales, convirtiéndose en el mago más premiado de Aragón.

La jornada contará con dos funciones: a las 12.00 y a las 17.00 horas, y las entradas tienen un coste de 9 euros.

El cómico Tian Lara actuará este viernes, 30 de enero / Teatro Arbolé

Al día siguiente, el viernes 30, el cómico Tian Lara presenta, a las 20.00 horas, el espectáculo 'Anticoach 2.0', una parodia sobre el mundillo del 'coaching'. Producido por MPC Management, esta comedia de 'stand up' es una delirante recopilación de monólogos «desmotivadores» que no dejan títere con cabeza.

Este humorista disfruta contando verdades incómodas, improvisando con el público y rompiendo tazas con frases motivadoras. Hay gente que lo define como una "metralleta de chistes con munición infinita", pero quizá solo sea un patilargo con corbata mal puesta.

Esta sesión está pensada para público juvenil y adulto. Las entradas tienen un coste de 16 euros en venta anticipada y de 18 euros en taquilla el día del espectáculo.

El clásico 'Los músicos de Bremen' estará durante el fin de semana en el Teatro Arbolé / Teatro Arbolé

Finalmente, la compañía valenciana Teatro La Estrella presenta, este fin de semana, la obra 'Los músicos de Bremen', basada en el célebre cuento de los Hermanos Grimm. Cuatro personajes muy diferentes, que se han escapado de la granja, se encuentran en el bosque y deciden formar una banda de rock, pero el peligro les acecha.

La historia comienza con cuatro personajes que se han escapado de una granja por diferentes motivos: Pupi que es un perro miedoso y al que le gusta cantar; Misina es una gata vegetariana a la que le gusta bailar; Bartolo es un burro poeta que se niega a trabajar en el campo y Kiriko es un gallo dormilón y rockero.

Noticias relacionadas

La obra está recomendada a partir de 3 años y se representará en tres funciones: sábado 31, a las 18.00 horas, y domingo 1, a las 12.00 y a las 17.00 horas. Las entradas tienen un precio único de 9 euros.