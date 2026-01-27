Un grupo aragonés le da aire swing a un reivindicativo himno de La Polla Records: "Un temazo de 1990 que describe perfectamente nuestro presente"

"Un temazo de 1990 que describe perfectamente nuestro presente". Con esta frase ha presentado el grupo zaragozano Los cracks del 29 a ritmo de swing su nueva versión, la de un clásico de La Polla Records, la banda liderada por Evaristo Páramos, leyenda viva del punk rock español.

Y es que el grupo zaragozano ("nos gusta el swing, la primavera y el cachondeo" en su propia definición) han decidido reinterpretar a su manera la canción 'Ellos dicen mierda' con una frase que ha traspasado generaciones: "Mogollón de gente vive tristemente y van a morir democráticamente, y yo, no quiero callarme".

El vídeo de la canción ha acumulado ya miles de 'likes' en sus redes sociales y, aunque bien es cierto, que hay opiniones encontradas (algunos critican la versión muchos la alaban) la realidad es que es un tema ejecutado brillantemente en el apartado musical y que no pierde vigencia. Eso sí, en esta versión ya no es punk ni rock, musicalmente hablando, porque la letra sigue siendo la misma, es decir, punzante hasta la médula en su retrato de la sociedad.

No es la única versión que ha hecho el grupo ya que hace seis semanas tras la muerte de Robe decidieron hacerle un homenaje reinterpretando su canción 'Puta', también subida a redes sociales, aunque bien es cierto que ya formaba parte de su repertorio desde hacía tiempo:

Quién son Los cracks del 29

"En la primavera de 2020, un pequeño grupo de seres muy humanos, crearon un grupo de whatsapp. A estas alturas, cualquiera sabe que esto puede ser el comienzo de todo…o de nada. No os fiéis de los grupitos 'whatsaperos'. Te hacen creer que tienes amiguicos, pero es todo furrufalla social. El aliento que nos dio la vida, olía a tintorro, tortilla de patata y torreznos de Soria y esto no hay red social que lo supere. Nuestro aliento primordial nos susurraba con familiar calidez: “Somos Los cracks del 29″ y después soltaba un eructo agradecido. Con ese nombre, nada malo podía pasar". Así se definen ellos mismos como carta de presentación.

Ellos mismos completan su concepción: "Advertimos, para que nadie se confunda, que lo único que nos une al apocalipsis financiero del siglo XX es el nombre y el swimg. Tocamos, cantamos, bailamos, jugamos y disfrutamos de la vida a ritmo de swing. Porque el repertorio musical de la década de los ’30 en EE.UU estaba muy lejos de ser la Gran depresión. Era y es El gran subidón".