El Auditorio de Zaragoza da el primer paso para la jubilación de Miguel Ángel Tapia y saca a concurso una plaza de coordinación artística

Hace ya tiempo que el actual director artístico del Auditorio de Zaragoza (el único que ha tenido el espacio), Miguel Ángel Tapia, ha expresado en público su deseo de jubilarse, y ahora parece que el Ayuntamiento de Zaragoza ha movido la primera ficha para que se puede producir ese movimiento. Zaragoza Cultural ha publicado este martes en el BOPZ (Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza) un concurso para un puesto denominado Coordinación artística del Auditorio de Zaragoza "por motivos de urgente e inaplazable necesidad".

El puesto, de nueva creación, tendrá entre sus funciones "diseñar y coordinar el Plan Anual del Auditorio y proponerlo a la dirección artística del Auditorio (que ostenta Miguel Ángel Tapia) y a la gerencia de la sociedad para su aprobación" y "coordinar desarrollo, ejecución y evaluación de las actividades del Auditorio" e incluso "dirigir técnicamente los programas diseñados y realizar la evaluación de los mismos", entre otras funciones.

Funcionario A2 con cinco años de antigüedad

Para este coordinador artístico del Auditorio de Zaragoza, el ayuntamiento busca un funcionario de carrera del consistorio, del grupo A2, con una antigüedad mínima de cinco años en activo en el ayuntamiento y estar en posesión del título superior de música. El concurso tendrá uan parte de méritos (el 50%) y una de evaluación de una memoria que deben presentar los candidatos al puesto (otro 50%).

Los aspirantes tienen un plazo de diez días naturales desde este martes para presentar su candidatura a este puesto de trabajo.

La idea que alguna vez ha señalado en público que tiene el ayuntamiento es que una vez que se jubile Miguel Ángel Tapia siga ejerciendo como asesor del Auditorio de Zaragoza con respecto al apartado artístico del mismo. «Que el Auditorio no sea un referente por mí sino por el futuro y yo estaré para ayudar desde la sombra», aseguró en la gala del 30 aniversario del espacio en la que se le dedicó un cálido homenaje.