La Diputación de Zaragoza aboca a la pura subasta el arriendo de La Misericordia: todas las claves del concurso

La Diputación Provincial de Zaragoza, propietaria de la plaza de toros de La Misericordia de Zaragoza tiene redactado, a falta de publicarse en el Boletín Oficial de la Provincia, el pliego de condiciones administrativas para la explotación del coso.

El contrato, que según ha podido conocer EL PERIÓDICO DE ARAGÓN, abarcaría las anualidades de 2026 a 2028 más una prórroga de un cuarto año, tiene carácter patrimonial (un simple compromiso de arrendamiento) fijando un mínimo económico pero sin topar al alza la cantidad que puede ofertarse. Esto lo convierte de facto en una subasta que puede disparar el optimismo inicial de los empresarios convirtiendo la convocatoria en una competición de temerarios conociendo el suculento negocio que supone la otra feria, la de los festejos populares.

Quién puede presentarse

Claro que el pliego limita (se supone que buscando la excelencia profesional de los candidatos pero reduciendo al tiempo la competencia) la capacidad de licitar a aquellos empresarios que acrediten, al menos, haber explotado una plaza de toros de primera categoría en dos de los cuatro últimos años o, en su defecto, haber sumado al menos un total de 25 corridas de toros en plazas de segunda categoría en los tres últimos años.

En el aspecto económico, la modalidad del contrato (patrimonial) obliga a la obtención puramente matemática del mínimo a liquidar por canon de arrendamiento cada año: si el inmueble está valorado en quince millones de euros, el arrendamiento no podrá ser inferior al 6% de dicha cantidad. Esto es, 888.000,00 euros/año; como el periodo exclusivo de cesión son 68 días, el importe mínimo por año sería de 165.000 euros. A partir de esa cantidad, los postores podrán disparar sus ofertas económicas sin límite alguno.

Calendario anual de festejos

El texto refiere que “la temporada” constará de dos ciclos. En torno a la festividad de San Jorge se exige la celebración de, al menos, dos corridas de toros una de las cuales deberá ser el día 23 de abril. Para ello, la utilizacion del coso se acota este primer periodo a 16 días antes del día de San Jorge y diez días después de esa fecha (un total de 27 jornadas). Hasta 41 se amplía el calendario en torno a la fecha del 12 de octubre extendiendo su uso a 25 días antes de tal fecha y 15 días después.

Esas dos ventanas temporales, en teoría, estarían a disposición del empresario que tuviera la iniciativa de ampliar los festejos mínimos exigidos que, en la Feria del Pilar, constarían, como mínimo, de seis corridas de toros, una de rejones, una novillada con picadores y seis festejos populares.

La Diputación de Zaragoza exige, asimismo, que para la Feria de San Jorge se le comuniquen los carteles con un mes de anticipación y con dos mensualidades en el caso de la Feria del Pilar.

Criterios de valoración

El articulado recoge una serie de criterios puntuables tales como la oferta económica (hasta 30 puntos); precio de los abonos (hasta 20 puntos); el incremento de festejos de promoción con relación a las escuelas taurinas (hasta 10 puntos); plan de publicidad/marketing (hasta 12 puntos); programación del primer y segundo ciclo de la anualidad 2026 (hasta 28 puntos). No recoge obligación alguna con respecto a la tradicional corrida concurso de ganaderías y se refiere a la corrida de carácter goyesco como una variante que podría ser puntuada, de proponerse, con 0,5 puntos.

Los plazos

El procedimiento administrativo comenzará a contar a partir del primer día hábil tras el de la publicación del pliego en el Boletín Oficial de la Provincia. Se dispondrá de quince días para la presentación de ofertas, un plazo posterior para la eventual subsanación de documentación, si la hubiera, por parte de alguna candidatura además los subsiguientes procesos por parte de la mesa de contratación antes de la exposición pública de las ofertas que hayan cumplido satisfactoriamente la parte administrativa. La pregunta es obligada: ¿habrá Feria de San Jorge en Zaragoza?