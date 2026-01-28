¿Por qué cierra el "mayor museo de España"? "Nos vemos obligados a tomar medidas"

"Ante la parálisis y la falta de respuesta por parte del Gobierno a nuestra reivindicación de una bajada del IVA en la venta de obras de arte para artistas y galerías que ponga fin a la desventaja frente al resto de países europeos, que ya gozan de un IVA cultural, las galerías de arte españolas cerramos puertas del 2 al 7 de febrero, cesando así una actividad que defendemos como imprescindible para la sociedad: el acceso gratuito y constante a la creación artística". Con este comunicado, la galería zaragozana La casa amarilla ha anunciado que se adhiere a la huelga convocada y que la semana que viene no abrirás sus puertas.

"Por una semana -prosigue su comunicado-, todas las galerías de España dejamos de ser espacios culturales gratuitos abiertos a toda la ciudadanía como forma de protesta y llamada de atención. Os esperamos a partir del día 9, cuando las galerías volvamos a abrir para seguir defendiendo nuestro papel como lugares de encuentro con la cultura".

"El mayor museo de España"

El Consorcio de Galerías de Arte Contemporáneo anunció hace diez días que las galerías españolas interrumpirán su actividad cerrando sus puertas del 2 al 7 de febrero ante la "parálisis y falta de respuesta" por parte del Gobierno sobre una reducción del IVA para las ventas de obras de arte, antigüedades y objetos de colección, similar al que tienen países como Francia, Italia, Alemania o Portugal. "Se cierra el mayor museo de España", aseveran.

Así lo hizo saber la junta directiva del Consorcio -al que pertenecen cerca de 120 galerías- en un comunicado en el que, además, avanzaban que cesarán en "toda colaboración gratuita" con instituciones públicas y privadas en España durante un periodo de tres meses.

El Ministerio de Cultura conoce "la demanda del sector" y la comparte, según explican a Europa Press fuentes del departamento que dirige Ernest Urtasun, pero recuerdan que "depende" del Ministerio de Hacienda, a quien le han "trasladado la petición en más de una ocasión".

"Dejaremos de hacer todos aquellos trámites que habitualmente realizamos sin cargo alguno para las instituciones, como son: la localización de coleccionistas para préstamos, entrega de material gráfico, búsqueda de archivo, gestión y coordinación de transportes, asesoramiento en montaje, etc", añade el Consorcio.

Una media "extraordinariamente perjudicial"

Estos paros en su actividad, que defienden que es "imprescindible para la sociedad" porque ofrece un acceso gratuito y constante a la cultura, llegan porque se han visto "obligados" a tomar medidas ya que la situación está "amenazando seriamente la sostenibilidad del trabajo de artistas y galerías".

"La falta de acción por parte del Gobierno de cara a la adopción de un IVA cultural como han hecho todos los países europeos de nuestro entorno, está siendo extraordinariamente perjudicial para el arte contemporáneo en España puesto que menoscaba la competitividad de las galerías de arte españolas haciendo prácticamente inviable su labor de defensa, apoyo, promoción e internacionalización del trabajo de nuestros artistas", reiteran.