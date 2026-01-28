El Rock & Blues se vuelve a llenar de música en directo en febrero: de Jero Romero a Rubén Pozo

El Rock & Blues encara febrero con las puertas bien abiertas para volver a demostrar una vez más por qué es una de las salas más queridas y con más personalidad de la ciudad. Y es que, para el mes más corto del año, la sala ha preparado un cartel con 21 propuestas diversas para que todos los públicos encuentren su concierto perfecto.

El cartel de febrero se mueve con naturalidad entre el pop, la rumba, el blues, el rock en sus múltiples variantes, las versiones, el jazz, el flamenco, la fusión, el mambo o el garage, con artistas como Sara Sitole, Nowhere Beat, Uncle Sal, Eric Sardinas, Perversónicas, Harlem Gospel Travelers, Jero Romero, Micromambo o Ricardo Moya. Cuatro de las citas forman parte del ciclo En Petit Comité y una del ciclo Jazz & Más. Además, 13 conciertos serán de acceso gratuito y el resto ya tienen entradas disponibles en la web de la sala.

El domingo 1 de febrero (20h) actuará Susana Azuara band con un espectáculo en el que la cantante y compositora zaragozana interpreta sus canciones y algunas conocidas versiones acompañada por algunos de los mejores músicos del panorama nacional: José Luis Arrazola, Richi Martínez, Quique Casanova y David Casanova. La simbiosis en el escenario entre la Banda y la calidad vocal de Susana, crea un clima dinámico, positivo y lleno de energía que se transmite al público a través de estas canciones.

El miércoles 4 (21h) será la Noche del Hawaiano, un ciclo que trae a la sala diversos estilos que, aun teniendo orígenes y sonidos muy vinculados al flamenco, tienen un carácter propio y forman parte de un ámbito musical más libre y atrevido. En esta ocasión el encargado de llenar de rumbas y flamenco la sala será David Tejedor “El Vikingo” al cante —premio al cante en el Concurso de Flamenco de Zaragoza 2017— acompañado por Víctor Giménez, que debuta en la sala, Rubén Jiménez a la guitarra, uno de los grandes nombres del flamenco en Aragón y telonero de Paco de Lucía en 2013, y José Antonio Tejero a la percusión, un músico formado desde niño en los escenarios y curtido junto a figuras del panorama nacional.

El jueves 5 de febrero (21h), llega a la sala Sara Sístole, artista gallega de arena en la voz, que consigue tocar el corazón. Con su primer LP, ‘Peces rojos'’ con Nacho Mur (la M.O.D.A) a la producción, consigue hacer sold out en el conocido Café Berlín de Madrid. Este disco contiene la colaboración de Manu Martínez (hija de Ciro de Ciro y los Persas).

El viernes 6 (21h), actuarán Amann & The Wayward Sons. Fundada en 2016 como proyecto personal de Pablo Amann, esta banda bilbaína actualmente se encuentra en su gira de presentación de su cuarto álbum When The Day Goes Slow. Con su mezcla de blues rock moderno, que incorpora elementos de soul, roots y hasta hard rock, se consolida como una de las bandas más sólidas en directo dentro de la escena nacional. Este prestigio ha sido respaldado por las excelentes críticas de la prensa especializada y su salto a la escena internacional, con una gira anunciada en Reino Unido para 2024 y un creciente número de seguidores tanto en Europa como en América.

El sábado 7 de febrero habrá doblete. A las 12h30 llega a la sala un grupo muy querido para el público del Rock & Blues: Nowhere Beat. Se trata de una banda de Zaragoza dedicado a las canciones de los Beatles desde 2014. Verlos en el escenario equivale a un túnel hacia la música de los años 60. Con un sonido impecable, cuidan el mínimo detalle musical y estético para presentar un repertorio completo de los Fab Four que hará disfrutar y vibrar a todos los fans. Y los que no conozcan el repertorio beatle se llevarán una sorpresa y descubrirán el porqué de la importancia de los Beatles en la historia de la música. En el escenario, Nowhere Beat lucimos diferentes vestuarios Beatle haciendo referencia a distintas épocas. Disfrutamos tocando la música de los Fab Four y trasmitimos esa ilusión y naturalidad que les caracterizaba. En nuestras actuaciones se pueden escuchar los grandes éxitos de toda la vida pero también temas más rebuscados que sorprenderán a más de uno.

Por la noche, ese mismo sábado 7, actuarán Uncle Sal (21h), banda ibicenca de rock americano, fundada en 2010 y con varios discos a sus espaldas. Sus influencias brotan del rock americano de los 70, desde los Allman Brothers a Neil Young y Bob Dylan. Además de un extenso repertorio propio interpretan versiones muy personales de clásicos del rock sureño y artistas más actuales, como Jason Isbell o Jimbo Mathus. Su evolución es seguida muy de cerca por publicaciones especializadas en blues y rock del resto del país, y todos los años ofrecen conciertos en festivales y locales de conciertos de la península, hasta el extremo de ser considerados una de las bandas de rock sureño más punteras.

A ritmo de swing

El domingo 8 a las 19h actuará Seven, una de las bandas habituales de la sala que en esta ocasión celebrarán un tributo a Sabina, interpretando algunos de los temas más icónicos del músico.

El martes 10 (21h) tendrá lugar una edición más de Swing on, un evento abierto a todas las personas que quieran pasar una noche diferente y divertida bailando swing.

El miércoles 11 (21h) llegará Eric Sardinas, dentro del ciclo En Petit Comité. Sardinas es uno de los grandes referentes del blues-rock contemporáneo y uno de los guitarristas de slide más reconocidos de su generación. Nacido en Florida y afincado en Los Ángeles en los años noventa, alcanzó proyección internacional con 'Treat Me Right' (1999), un debut que combinaba blues del Delta, boogie y góspel. Desde entonces ha publicado una sólida discografía con títulos como 'Devil’s Train', 'Black Pearls' o 'Boomerang', y ha girado por todo el mundo con un directo intenso y enérgico. En 2023 presentó 'Midnight Junction', reafirmando su vigencia artística.

El jueves 12 (21h) actuarán Perversónica, que presentarán ‘Love is the new punk’, su primer trabajo de estudio. En el escenario, con su contundente versión del rock, punk o garaje y trabajada puesta en escena, sus temas propios aparecen salteados por sus icónicas perversiones de temas clásicos americanos o no, de los 50 y 60.

El viernes 13 de febrero (21h) recala en la sala Rubén Pozo, cantautor barcelonés conocido por formar parte de bandas como Buenas Noches Rose o Pereza, si bien a partir del año 2011 decide emprender su carrera en solitario. Con Pereza, Rubén Pozo y Leiva fueron considerados una de las bandas más importantes del pop rock nacional, llegando a ganar numerosos discos de oro y a colaborar con artistas como Andrés Calamaro o Ariel Rot. El primer disco en solitario de Rubén se publica en 2012, titulado ‘Lo que más’, y con éste gira por gran parte de España, además de colaborar con músicos como Zahara o Isma Romero. En 2015, el cantautor publica "En Marca", su segundo disco en solitario, bajo el sello Sony Music. Con este álbum, giró por gran parte de la península y por muchos países de América Latina. Sin dejar de lado su faceta de rock and roll, toca otra serie de géneros como el pop, el folk o en indie. Su último disco es de 2025, ‘50town’.

El sábado 14 (21h) actúan Eve Monsees & Mick Buck. Eve Monsees y Mike Buck son dos nombres clave del blues-rock de Austin (Texas), con raíces profundas y mucho groove en las manos. Monsees, criada en la “Meca del Blues” desde niña y curtida en las jams de Antone’s junto a músicos como Gary Clark Jr., ha construido una carrera ligada al blues eléctrico y a su escena histórica. Junto a Buck firman ‘…& Their Groovy Orbit’, un disco recién publicado, cargado de blues, rock’n’roll y aroma tejano, con invitados de lujo y ese sonido que suena a club mítico, amplificador caliente y cerveza bien fría.

El domingo 15 (20h) llegan al Rock & Blues Romain Vuillemin & Thomas Kretzschmar Gipsy 4tet. Viajar a la Europa central de los años 30 es posible durante una noche gracias al swing manouche de Romain Vuillemin y Thomas Kretzschmar, herederos directos del espíritu de Django Reinhardt y Stéphane Grappelli. Acompañados por Victor Paradis a la guitarra rítmica e Ivan Kovacevic al contrabajo, recrean ese jazz “a la francesa” elegante y vibrante que ha llevado a Vuillemin a escenarios y festivales de primer nivel en Europa y Norteamérica. Una cita en una sala emblemática que promete ser, sencillamente, inolvidable.

El lunes 16 (19h) la sala volverá a acoger Con V de Voz, un evento de micro abierto junto a los artistas de la academia de artes escénicas Con V de Voz. La cita, ya consolidada en el calendario mensual del local, ofrece un espacio donde el talento local cobra vida a través de la música, el teatro y la danza. Durante la velada, los alumnos mostrarán su evolución artística con interpretaciones cargadas de intensidad y frescura. Este encuentro, abierto al público, se ha convertido en una plataforma clave para apoyar a jóvenes intérpretes y descubrir nuevas voces en la escena cultural zaragozana. Una noche para disfrutar del arte emergente en un ambiente cercano, creativo y lleno de energía.

El miércoles 18 de febrero, la sala celebrará (21h) una nueva edición de Noche de Flamenco. En esta ocasión el protagonista será el cantaor zaragozano Juan Dual, acompañado por Moisés de la Rosa a la guitarra y Jesús Bautista el Patas junto a Konstancio Pradas a las percusiones. Juan Dual, más conocido como Juan de Palma es un cantaor conocido por su voz y su destreza en variados palos del flamenco así como cantes más festeros. Ganador del premio de cante en la edición de 2013 ha participado en varios de los eventos más significativos del flamenco en nuestra ciudad, como el Festival de Flamenco de Zaragoza 2015.

El jueves 19 de febrero (21h) actuarán los Harlem Gospel Travelers, como parte del ciclo En Petit Comité. El grupo vendrá a presentar 'Rhapsody', un álbum que revisa el gospel clásico incorporando influencias del soul y el funk de los años sesenta y setenta. Producido por Ifedayo Gatling junto a Eli Paperboy Reed, el disco reinterpreta repertorio recuperado por el sello Numero Group, combinando tradición y enfoque contemporáneo. El trío, formado por Gatling, Dennis Bailey y George Marage, aporta una fuerte identidad colectiva sin renunciar a sus influencias individuales. 'Rhapsody' refleja también un posicionamiento personal y social, reivindicando diversidad, inclusión y libertad de expresión dentro de un género históricamente conservador.

El viernes 20 de febrero (21h) se celebrará otro concierto más del ciclo En Petit Comité, Jero Romero, que actuará en formato acústico presentando su nuevo trabajo 'Mi vida en partes muy pequeñas'. Tras liderar The Sunday Drivers y alcanzar reconocimiento internacional con discos como 'Little Heart Attacks' o 'Tiny Telephone', inició su carrera en solitario en 2011 con 'Cabeza de León', financiado mediante micromecenazgo. Le siguió 'La Grieta' (2014), un álbum más introspectivo que consolidó su etapa individual. Tras un periodo de menor actividad pública, reapareció en 2020 con varios sencillos estrenados en Radio 3, marcando el inicio de una nueva etapa creativa.

El sábado 21 (21h) tendrá lugar otra actuación en el marco de la celebración del ciclo En Petit Comité: Micromambo. Se trata de un proyecto centrado en la música popular y de raíz latinoamericana, basado en la improvisación y el encuentro entre músicos. Lo integran Jairo Zavala (Depedro), Héctor Rojo y Martín Bruhn, tres intérpretes con una amplia trayectoria internacional. El repertorio se mueve entre cumbia, son, ranchera, chacarera, bossa y otros ritmos tradicionales, abordados desde una mirada contemporánea. El proyecto reivindica el valor de la música de baile y del folclore como espacios de celebración colectiva, con un enfoque abierto y flexible que pone el acento en el directo.

El domingo 22 (20h) recalan en la sala MäBU. MäBU celebra 15 años de carrera en el pop independiente español fieles a su búsqueda de “la canción pop perfecta”, tras cinco discos y cientos de conciertos en España y México. Para conmemorar la efeméride, el dúo ha grabado en acústico cuatro “caras B” de distintos álbumes, acompañados por amigos y grandes artistas como Gabriel de la Rosa, Judit Neddermann, Guadi Galego y David Otero. Las canciones se publicarán entre abril y julio de 2024 y vendrán acompañadas de una pequeña gira por algunas de las salas más queridas de su trayectoria.

El sentido de la birra

El miércoles 25 (21h) será el turno de Aweful Kanaful es el proyecto personal de Austin Lake, joven virtuoso del rock’n’roll y también miembro de Televisionaries junto a sus hermanos. Tras varios discos grabados íntegramente por él mismo en el sótano de su casa en Rochester, da un salto de nivel con ‘Endless Pleasure’, registrado y producido en los NYHed Studio junto a Matt y Rocío VertaRay, rodeándose de amigos para formar una banda imponente. En directo, el proyecto se presenta como un quinteto tan explosivo como sorprendentemente curtido, dispuesto a dejar huella.

El jueves 26 (21h) llega Germán Salto al Rock & Blues con su cancionero de belleza atemporal y un prestigio ganado disco a disco. Músico y compositor madrileño —y piloto de avión en su vida paralela— ha compaginado escenarios de medio mundo con colaboraciones junto a artistas como Nikki Lane, Summer Dean, Steve Wynn o Tim Easton. Tras dos discos en inglés y un celebrado debut en castellano de pop orquestal, Salto presenta ahora nuevas canciones que regresan al power pop y a la americana en español, confirmando que sabe volar alto tanto en el aire como sobre el escenario.

El viernes 27 de febrero (21h) estará protagonizado por Ricardo Moya, cómico y músico valenciano afincado en Barcelona. Estudió la carrera de guion, dirección y producción cinematográfica y ha trabajado como creativo publicitario en México y Argentina. En 2018 se inició en el mundo del stand up comedy, creando ‘El Sentido De La Birra’ como un espacio para preguntarle a cómicos profesionales y personalidades del show business todas sus dudas sobre el oficio, y la cosa se le fue de las manos.

El sábado 28 de febrero (21h) se podrá disfrutar del concierto de Joel Sarakula, compositor y cantante australiano-británico que practica un soulful pop de mirada vintage y espíritu contemporáneo, inspirado en los años 70 y en sonidos como el soft-rock, el funk y la música disco. Nacido en Sídney y forjado en Londres, ha construido una carrera internacional marcada por viajes, escenarios improbables y discos como ‘The Golden Age’, ‘The Imposter’, ‘Love Club’ y ‘Companionship’, muy celebrados por la crítica y la radio europea. Habitual en festivales y salas de referencia, Sarakula destaca además por su forma de girar: rodeándose de músicos locales en cada país, en un guiño moderno al intercambio musical de la edad dorada del soul y el blues.