Aragón, condenada a puestos irrelevantes en 'Lo mejor de la cultura 25'

El Observatorio de la Cultura de Fundación Contemporánea se publica todos los meses de enero desde 2009 y suele utilizarse como un medidor del estado de la cultura en los diferentes lugares de España con la peculiaridad de que los votos provienen de trabajadores del sector, que son los que con sus valoraciones elaboran el panel.

Y la realidad es que Aragón no sale muy bien parado de este observatorio. En el ránking nacional de 'Lo mejor de la cultura 2025' en el que se señalan los 116 mejores acontecimientos culturales del país durante el año, solo aparece un realizado en territorio aragonés, Pirineos Sur, que está en el puesto 77, con un 2,7%. No hay más referencia a la comunidad (teniendo en cuenta que sí sale la red de CaixaForums que cuenta con un centro en Zaragoza en el séptimo lugar) en un ránking cuyo podio lo conforman el Reina Sofía (42,7%), el Museo del Prado (39,3%) y el Festival de San Sebastián (23%).

La cuarta comunidad por detrás

Y es que, relacionado con esto, Aragón aparece en el puesto 14 (solo por delante de La Rioja, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia) en cuanto a calidad e innovación de su oferta cultural en 2025 con un 6,8% de los votos. En el lado positivo, conviene resaltar que ha ascendido tres puestos con respecto al año anterior que ocupaba el último lugar con el 4,4%. La Comunidad de Madrid comanda la clasificación con un 75,2% por encima de Cataluña (69,7%) y País Vasco (63,8%).

Foto de familia con todas las Insignias Culturales en el escenario del Palacio de Festivales de Santander. / MARÍA CASUSO

Con respecto a las ciudades, Zaragoza, que ya es la cuarta en cuanto a habitantes, en cuanto a oferta cultural, según este barómetro, está en el puesto número 12 con el 15,4% de los votos, es decir, ha descendido dos lugares con respecto a 2024 que acumuluó un 16% de elecciones. Huesca aparece en el lugar 39, con un 1,7% (dos puestos por debajo que hace un año) y Teruel ni siquiera aparece. El ránking lo lideran Madrid, (90%), Barcelona (85,3%) y Bilbao (71,5%), respectivamente.

Lo más destacado en Aragón

El panel de 'Lo mejor de la cultura 2025' también otorga lo que denominan Insignias culturales, una por comunidad. En Aragón, la propuesta más valorada ha sido el festival Pirineos Sur, que se celebra en Lanuza todos los meses de julio.

Más allá de eso, los panelistas aragoneses que han participado en el estudio han sido los que han votado para realizar el ránking de la comunidad. Tras Pirineos Sur (al que han votado un 42,9% de los que han participado en el observatorio) le siguen el SonNa (38,1%), el ciclo Bombo y platillo y el Festival de cine de Huesca (ambos con un 33,3%) y el quinto lugar lo comparten Extrarradios, Asalto y CaixaForum, los tres con un 28,6% de los votos. Una clasificación que ha dado un vuelco respecto al año pasado ya que, por ejemplo, Pirineos Sur estaba en el puesto 11 y Extrarradios, este año quinto, era el líder.

Guía Michelín de la cultura

Además, el observatorio también incluye un apartado sobre lo más destacado en el mundo rural en el que se menciona a seis iniciativas del territorio aragonés, Brizna (Ayerbe), SonNa (provincia de Huesca), la Muestra de Ascaso, el Festival Manhattan (Murillo de Gállego), Lo Mon Contemporáneo (Hecho) y Extrarradios (Almudévar y Ayerbe).

Alberto Fesser y Sara Magán, director y subdirectora, de la Fundación Contemporánea dieron en la presentación en Santander algunas de las cifras generales del informe, donde figuran hasta medio millar de iniciativas culturales de toda España y que este año, como novedad, pasa a tener su versión de guía cultural nacional digital para poder hacer consultas desde el móvil y planificar visitas por el país. Algo así como una guía Michelin de la cultura en España.