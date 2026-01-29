La Cinemateca Portuguesa recibirá el Premio Pepe Escriche del Festival de Huesca

La Cinemateca Portuguesa será reconocida con el Premio Pepe Escriche de la 54º edición del Festival Internacional de Cine de Huesca. Esta institución cultural lusa lleva trabajando por la defensa y puesta en valor del patrimonio cinematográfico desde 1948. Miembro de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, la Cinemateca recibirá el tributo el 5 de junio en la ceremonia inaugural de la cita decana del cine aragonés.

"Su trabajo es fundamental para mantener el legado fílmico y crear puentes culturales entre países de todo el continente. Además, cuentan con un servicio específico para espectadores infantiles y juveniles con el objetivo de formar a los públicos del futuro", asegura Estela Rasal, directora del HIFF que este año tiene a Portugal como País de Honor. El certamen oscense presentará además una sesión especial de cortometrajes clásicos portugueses bajo la curación de la propia Cinemateca.

Más de 75 años de historia

El Premio Pepe Escriche del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca será en este 2026 para una institución con más de 75 años de historia en los que no ha cesado en su empeño por mantener vivo el legado, patrimonio y valor del séptimo arte en favor de todos los sectores de la sociedad. Su trabajo es fundamental igualmente para "crear puentes culturales entre países de todo el continente" como apunta Estela Rasal, directora de la cita oscense, destacando así una de las señas de identidad de este galardón.

Miembros del comité de dirección de la Cinemateca estarán presentes el próximo 5 de junio en la ceremonia inaugural de festival altoaragonés para la entrega del galardón, un trofeo diseñado por Isidro Ferrer con forma de navaja inspirada en la célebre cinta Un perro andaluz de Luis Buñuel, el filo de la misma está creado como si de un fragmento de celuloide se tratase.

Además y con motivo de este premio, el certamen oscense proyectará una sesión especial de cortometrajes portugueses que han marcado la historia del audiovisual luso y estará comisariada por el programador de la Cinemateca, cineasta y crítico portugués Ricardo Vieira Lisboa; Ricardo formará también parte del jurado de la sección oficial a concurso del festival, un hito más que se añade a la celebración de Portugal como País de Honor de esta edición.

Tributo a su fundador

El Premio Pepe Escriche nació en 2009 como tributo a la memoria del fundador de la cita altoaragonesa: José María Escriche; junto con el Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura y el Premio Luis Buñuel forman la terna de homenajes que cada año entrega el HIFF. Desde su creación y gracias a la asociación Oscacine, se ha destacado la labor de La Escuela de San Antonio de los Baños, el Festival Internacional de Cine de Morelia, la Filmoteca Española, el programa Ibermedia, la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España, la Cátedra Bergman de la Universidad Autónoma de México, la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales (CIMA), el Instituto Cervantes, Ventana Sur, el Festival de Clermont-Ferrand y el Festival Internacional de Cine de Venecia el pasado año.

El Festival Internacional de Cine de Huesca se encuentra actualmente en pleno proceso de recepción de cortometrajes (hasta el 12 de febrero), un periodo en el que trabajos de todo el mundo llegan con la ilusión de formar parte de uno de los tres concursos y poder optar así a conseguir uno de los codiciados Premios Danzante, calificadores para los Oscar de Hollywood.