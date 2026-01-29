Este es el nuevo proyecto de Itziar Miranda que se estrenará en abril en Zaragoza

La aragonesa Itziar Miranda es una de las actrices más reconocidas de la comunidad y una de las más solicitadas por su buen hacer tanto delante de las cámaras como en una obra escénica. Tras un periplo televisivo intenso, la actriz aragonesa está volcada ahora en los ensayos del que será su próximo estreno teatral llamado a ser una de las sensaciones de la temporada.

Y lo está haciendo de la mano de la compañía también aragonesa Teatro del Temple (una de las gestoras del Teatro de las Esquinas) y de la Compañía Nacional de Teatro Clásico en una coproducción con un reparto potente que incluye varios intérpretes aragoneses. Y es que junto a Itziar Miranda el elenco está compuesto por la inconmensurable Silvia de Pé, Secun de la Rosa, José Vicente Moirón, Cristina de Inza, Nacho Rubio, Gabriel Moreno, Chavi Bruna y Xavi Caudevilla. Todos bajo la dirección de Carlos Martín y dramaturgia de Alfonso Plou y María López Insausti.

Una obra de madurez

La obra que están preparando es 'La vengadora de las mujeres', una de las obras de madurez de Lope de Vega. El proyecto se ha madurado a fuego lento. «‘La vengadora de las mujeres’ era una de las pocas obras de Lope que todavía no se había estrenado en la Compañía Nacional de Teatro Clásico –relata Carlos Martín, director de El Temple–. Es una obra de madurez de Lope, muy avanzada, muy valiente, que tiene tintes feministas y que defiende a las mujeres. Cuando empezó la gestión de Laila Ripoll (noviembre de 2024) hablamos con ella porque sabíamos que es una persona afín al teatro de compañías estables. Le presentamos el proyecto y le gustó».

El anuncio de la representación de la obra en Madrid. / TEATRO DEL TEMPLE

En 'La vengadora de las mujeres', Laura, princesa de Bohemia, es mujer de fuerte personalidad y muchos estudios que menosprecia a los hombres y ha creado una escuela feminista para empoderar a las mujeres. Su hermano no puede casarse hasta que ella lo haga, pero Laura rechaza uno tras otros a los diferentes pretendientes y trata de demostrar que puede ser tan buena como cualquier hombre no solo en inteligencia sino también en las armas. Puede que al final el amor derrote en parte su militancia, pero no será sin antes reclamar un mayor valor para las mujeres denunciando el trato injusto con que los hombres las han relegado. Su hábil estructura, su perfecta versificación y unos personajes divertidos y bien dibujados, donde se recalcan nuevas muestras de modernidad, la sitúan entre las cumbres del arte de Lope de Vega y nos muestran al mejor espíritu transgresor del autor.

La obra está previsto que se estrene del 16 al 19 de abril en el Teatro Principal de Zaragoza y, posteriormente, del 14 al 31 de mayo estará en el Teatro de la Comedia de Madrid.