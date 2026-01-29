Los libros más vendidos en Aragón del 19 al 25 de enero
'Los antepresentes', de Marta Borraz; e 'Inusitaciones', de Rafael Campos Lozano, lideran el ranquin en ficción y no ficción, respectivamente
Según los datos facilitados por la Asociación de librerías de Zaragoza a través de Libri Red, la semana del 19 al 25 de enero, estas son las son las listas de los libros más vendidos ordenados (cinco por género) por número de ventas (de izquierda a derecha de más a menos ventas) en las librerías de la capital aragonesa.
Los más exitosos
Marta Borraz ocupa el primer lugar del ránking con 'Los antepresentes' (Instituto de Estudios Altoaragoneses) y se sitúa por delante de otro libro suyo, 'Años de vida' (Xordica), mientras que esta semana la lista de los libros aragoneses más vendidos de no ficción está liderada por el poemario 'Inusitaciones', de Rafael Campos Lozano, editado por Olifante, por delante de 'Verdugos del 36', de David Alegre de la editorial Crítica.
