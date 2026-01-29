Los museos que triunfan en San Valero, el día de las filas: "Yo lo vi cuando lo abrieron, hace ya muchos años"

No eran todavía las once y cinco de la mañana y a la fila para degustar el roscón de EL PERIÓDICO DE ARAGÓN se le unía una nueva, la de acceso a la Lonja para contemplar la exposición de Chillida. Al principio corta y luego mucho más larga, de hecho, la fila solo ha desaparecido cuando se han cerrado las puertas.

Dos visitantes en el Foro Romano. / JOSEMA MOLINA

A la misma hora, aún entraba gente sin problemas en el Foro Romano. Cinco minutos después (de reloj, no es una exageración) ya había aforo completo y había que esperara que saliera alguien para poder entrar. La situación era similar en las Termas Romanas y, poco después, también en el Puerto Romano. El Teatro Romano, al tener más capacidad, tiene algo más de margen, pero también han sido miles los ciudadanos que lo han visitado.

'Mosaico de las musas'

La jornada de puertas abiertas de los museos y salas de exposición municiplales ha vuelto a ser un éxito, no había que ser un prodigio para vaticinarlo. "Yo lo vi cuando lo abirieron, hace ya muchos años", ha señalado una señora acompañada de su madre que han sido de las privilegiadas que han podido acceder al Foro Romano sin tener que aguardar fila. Dentro, ya había un buen número de personas que obligaba incluso a guardar turno para ir paseando por los diferentes pasillos. Curiosamente, el espectacular 'Mosaico de las musas' situado en un lugar privilegiado para que lo pueda contemplar mucha gente a la vez no llamaba la atención de los visitantes. Cosas de las jornadas de puertas abiertas, imagino.

La música también ameniza San Valero /

¿Por qué la gente ha llenado los museos un día como hoy? Las respuestas han sido muy variadas, "por tradición, venimos la familia todos los años, este día nos vamos de museos"; "porque siempre presumimos de nuestro pasado romano y a la hora de la verdad no lo conocemos", decía un grupo de jóvenes que había madrugado; o incluso "por pasar el rato", aseguraban unas señoras de avanzada edad que han acabado sentadas en las sillas habilitadas en el propio Foro.

La Lonja, también

Más curioso es el caso de la Lonja ya que su entrada es gratuita todo el año y, sin embargo, este San Valero, quizá por ser Chillida el artista, las filas han sido más largas que nunca. Algunos han tenido que esperar por espacio de más de media hora para poder acceder. "Tampoco pasa nada, no tenemos nada más que hacer y queremos ver esta exposición", ha explicado sin mucha preocupación un señor de mediana edad al final de la cola en torno a las 13.00 horas.

Volviendo a la Ruta romana, la visita a las termas ha vuelto a provocar colas (bien es cierto que es un museo de poco aforo y es habitual que haya que esperar) mientras que el Teatro Romano ha tenido una mañana también muy fluida muy por encima de un día habitual incluso para ser festivo.