Así será el espectáculo de calle de gran formato que se desplegará este sábado en Independencia
La compañía La Fam Teatre animará la tarde con dos figuras de grandes dimensiones
Una de las novedades de este año de la programación de San Valero (que prolonga a lo largo de todo el puente, domingo inclusive) es el espectáculo de teatro de calle de gran formato, 'Aquiles y Quimera', que se celebrará este sábado a partir de las 18.00 en el paseo Independencia de Zaragoza.
Este espectáculo itinerante de La Fam Teatre (compañía procedente de Villarreal en Castellón) consistirá en dos figuras de grandes dimensiones, Aquiles y Quimera, que partirán desde la plaza España y la plaza Aragón hasta encontrarse a medio camino, interactuarán y continuarán su recorrido hasta el lado contrario al de su partida. De esta manera, el público contemplará el despertar y después puede acompañar a las figuras que, en todo caso, irán por la calzada o vía del tranvía, no por la acera. Esta iniciativa cultural de 'Quimera y Aquiles' durará aproximadamente una hora. El espectáculo incluye fuego y pirotecnia.
Humo, fuego y otros elementos
Esta escenificación de la mitología griega ofrecerá un despertar de las marionetas, su desplazamiento entre efectos visuales e iluminación, ambos se encontrarán y pugnarán por ganarse su zona de paso entre humo, fuego y otros elementos, y, por último, proseguirán su camino hasta el espacio final que cerrará efectos de fuego y pirotecnia junto a los títeres, que estarán a disposición del público al concluir para poder fotografiarse con ellos.
Como consecuencia de esta programación cultural el paseo Independencia estará cortado desde las 16.00 hasta las 21.00 horas del sábado. El tranvía permanecerá cortado funcionando en bucle desde Murallas hacia Parque Goya y desde Gran Vía hacia Valdespartera.
- Otro alud en el Pirineo: un muerto y un herido trasladado en helicóptero a Zaragoza tras una avalancha en Cerler
- ¿Quién ha sido el candidato a la presidencia del Gobierno de Aragón que ha ganado el debate de RTVE?
- El Real Zaragoza pide la cesión del centrocampista Rubén López, del Deportivo de La Coruña
- Natalia Chueca: 'En mayo sacaremos una licitación para poder ampliar las rutas aéreas que vienen a Zaragoza
- El Real Zaragoza ficha a un delantero y a un lateral izquierdo para el Deportivo Aragón
- Aday Mara rompe un récord de más de una década con un partido casi perfecto en el tiro
- ¿Qué necesita el Casademont Zaragoza para clasificarse en la última jornada de la Euroliga?
- Directo | Comienza el reparto del tradicional roscón de San Valero en la plaza del Pilar