Así será el espectáculo de calle de gran formato que se desplegará este sábado en Independencia

Una de las novedades de este año de la programación de San Valero (que prolonga a lo largo de todo el puente, domingo inclusive) es el espectáculo de teatro de calle de gran formato, 'Aquiles y Quimera', que se celebrará este sábado a partir de las 18.00 en el paseo Independencia de Zaragoza.

Este espectáculo itinerante de La Fam Teatre (compañía procedente de Villarreal en Castellón) consistirá en dos figuras de grandes dimensiones, Aquiles y Quimera, que partirán desde la plaza España y la plaza Aragón hasta encontrarse a medio camino, interactuarán y continuarán su recorrido hasta el lado contrario al de su partida. De esta manera, el público contemplará el despertar y después puede acompañar a las figuras que, en todo caso, irán por la calzada o vía del tranvía, no por la acera. Esta iniciativa cultural de 'Quimera y Aquiles' durará aproximadamente una hora. El espectáculo incluye fuego y pirotecnia.

Humo, fuego y otros elementos

Esta escenificación de la mitología griega ofrecerá un despertar de las marionetas, su desplazamiento entre efectos visuales e iluminación, ambos se encontrarán y pugnarán por ganarse su zona de paso entre humo, fuego y otros elementos, y, por último, proseguirán su camino hasta el espacio final que cerrará efectos de fuego y pirotecnia junto a los títeres, que estarán a disposición del público al concluir para poder fotografiarse con ellos.

Como consecuencia de esta programación cultural el paseo Independencia estará cortado desde las 16.00 hasta las 21.00 horas del sábado. El tranvía permanecerá cortado funcionando en bucle desde Murallas hacia Parque Goya y desde Gran Vía hacia Valdespartera.