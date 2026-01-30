El concierto que unió a Bunbury, Ariel Rot y Julieta Venegas en unas Fiestas del Pilar: "Lo tenía casi olvidado"

Era 12 de octubre y corría el año 2004. Zaragoza estaba en plenas Fiestas del Pilar y en el programa de ese año, de la mano del malogrado Rubén Scaramuzzino, surgía el proyecto Zaragoza Latina, que no podía tener un compienzo más ambicioso, un concierto en el paseo Independencia protagonizado, ni más ni menos, que por Enrique Bunbury, Ariel Rot y Julieta Venegas... que, además, iba a ser retransmitido, en parte, por TVE en directo.

Y en esa actuación, además de la 'espantada' de Bunbury que tenía firmada una actuación de dos horas y la finalizó en una cuando curiosamente se acabó la retransmisión por televisión, se produjo la conjunción de esos tres grandes artistas sobre el escenario, Bunbury, Ariel Rot y Julieta Venegas se unieron para interpretar 'Milonga del marinero y el capitán', de Los Rodríguez.

"Aquí seguimos pues"

Algo que recordaba el propio Ariel Rot esta semana tras su arrollador concierto del fin de semana en el Teatro de las Esquinas: La otra noche en el 'aftershow' de Zaragoza me recordaron algo que tenía casi olvidado! Hace 22 años en las Fiestas del Pilar de Zaragoza, hicimos esta versión de la 'Milonga' con Julieta Venegas y Bunmbury. Aquí seguimos pues".

Una publicación en sus redes sociales que iba acompañada de uno de los vídeos de Youtube donde se puede ver un fragmento de aquella canción en la que se aprecian a los tres artistas hace más de dos décadas, es decir, con una juventud arrolladora.

El concierto no estuvo exento de polémica ya que, además de la 'espantada' de Bunbury sobre la que no dio ninguna explicación, hubo también confusión con el horario ya que en principio estaba anunciado para las 21.00 horas, pero luego se adelantó dos horas. La noche la abrió Julieta Venegas a la que siguió Bunbury (donde se produjo la actuación de los tres) y la cerró Ariel Rot.