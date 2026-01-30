La conexión de la serie Padre de Familia con Zaragoza: "Me percaté que Lois Griffin tenía cierto 'deje' maño"

Hay series que han marcado a generaciones enteras. Una selección que, aun teniendo en cuenta que cualquier lista tiene un componente personal indudable, engrosarían producciones como Seinfield -para los que ya peinen más de una cana-, Friends, Breaking Bad, Lost o Aquí No Hay Quien Viva para los millenial.

También para este público, quizás el último que pueda presumir -por así decirlo- de haberse enganchado a una serie que estrenaba un capítulo cada semana -antes de conocer los empachos que suelen caracterizar los estrenos en las grandes plataformas-, ocuparán un lugar en su memoria Los Simpson, por supuesto, y Padre de Familia. Precisamente, la adaptación española de esta última tiene una conexión particular con Zaragoza.

Para quien no la conozca ni la haya visto nunca, la irreverente serie estadounidense (cuyo nombre original es Family Guy), está centrada en la vida de los Griffin, una familia disfuncional formada por el matrimonio Peter y Lois, sus hijos Meg, Chris y Stewie, y su perro antropomorfo Brian en la ciudad ficticia de Quahog, en Rhode Island.

La serie fue estrenada en 1999 en la Fox, estrenándose por primera vez en España a principios de los 2000 y, tras sufrir una cancelación al principio de su vida en las pantallas -concretamente durante dos años tras la conclusión de la tercera temporada-, se ha mantenido en las pantallas y suma ya 24 temporadas y recientemente los creadores han firmado una nueva renovación que les mantendrá en la televisión, al menos, hasta el año 2029.

Su relación con Zaragoza

El éxito hizo que la producción viajara a varios países, entre ellos España. Fue a través de Fox España cuando se pudo comenzar a ver, aunque con evidentes limitaciones de alcance al tratarse de una plataforma de pago. Habría que esperar varios años para verla en abierto, a partir de abril de 2006, cuando La Sexta se hizo con los derechos y comenzó a emitirla desde su primera temporada.

Posteriormente, Padre de Familia se pudo ver en Neox (perteneciente al Grupo Atresmedia, donde se integra también La Sexta) y en la actualidad se pueden ver todas las temporadas en Disney Plus y en Amazon Prime.

Es en el reparto de actores de doblaje donde están los lazos de la popular serie con la capital aragonesa. Y es que la zaragozana Luisa Ezquerro es la persona que pone voz a uno de los personajes principales, Lois Griffin, desde el inicio.

Un hecho que ha rescatado un usuario de redes sociales que ha escrito el siguiente mensaje en X: "El otro día me percaté que Lois Griffin (Padre de familia) tenía cierto deje maño... Efectivamente, detrás de esta voz está la actriz Luisa Ezquerra Royo, zaragozana de pura cepa. Tuve buen oído y me quedé por saber si ella dejó caer ese acentico por naturaleza o pista".

La actriz, veterana ya de la pequeña pantalla, ha participado en el elenco de conocidas serias españolas como Compañeros, Periodistas, 7 Vidas o Física o Química, entre otras.

Ezquerro se formó en la Escuela de Arte Dramático de Zaragoza y al terminar los estudios debutó con una adaptación de la obra Cinco horas con Mario en el Ateneo de Zaragoza. Años después se trasladó a Madrid, donde comenzó una prolífica trayectoria en el mundo del doblaje y de la locución que le llevó, entre otros trabajos, a ser la voz de Esperanza Aguirre, Ana Botella, Rocío Jurado o María Teresa Campos en Los guiñoles de Canal +.

Noticias relacionadas

Actualmente, dirige la escuela de locución y comunicación que lleva su nombre.