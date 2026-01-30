¿Cuándo se estrena la serie sobre el secuestro de Quini rodada en Zaragoza?: el tráiler y dónde verla

La serie 'Por cien millones' que aborda el secuestro de Quini pergeñado por tres mecánicos en paro zaragozanos en 1981 dirigida por el aragonés Nacho G. Velilla y rodada en buena parte en Zaragoza, ya tiene fecha de estreno y queda muy poco para que se pueda ver el resultado final de esta esperada producción.

Vito Sanz, Raúl Arévalo y Gabriel Guevara son los protagonistas de esta seri que vivió varios días de rodaje tanto en la ribera del Ebro como en el paseo Independencia y en la plaza San Miguel así como en la ubicación donde estuvo encerrado el futbolista en el barrio de las Fuentes. Por todo ello, la serie por la que se ha apostado mucho es uno de los estrenos más esperados de la temporada.

Elenco completo y sinopsis

La misma, según acaba de anunciar su productora, se podrá ver a partir del 26 de marzo en Movistar+ y consta de tres capítulos. El elenco, además lo completan Agustín Otón como el futbolista Quini, Aixa Villagrán, Natalia Huarte, María de Nati, La Dani, Julia de Castro, Nacho Guerreros, Teresa Rabal y Josele Román, entre otros. El rodaje se ha desarrollado en Madrid, Barcelona, Zaragoza y Suiza.

'Por cien millones' ha sido seleccionada en la Berlinale Series Market, que tendrá lugar del 15 al 18 de febrero. Así resume la propia Movistar+ la producción: "Esta es la historia de uno de los secuestros más famosos de la historia de España, el de Enrique Castro 'Quini', delantero centro del FC. Barcelona, que desapareció el 1 de marzo de 1981 tras marcar dos goles al Hércules en el Camp Nou y apareció veinticuatro días después en un zulo en un taller mecánico en un barrio humilde de Zaragoza. Pero, sobre todo, es la historia de Alfonso, Raúl y Salva, tres currantes en paro, que quisieron salir de una situación económica desesperada y descubrieron, por las malas, dos cosas: que la vida no es como las películas, y que ser malo, cuando eres bueno, no es tan fácil como parece.