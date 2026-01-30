El documental sobre el pastor que lucha porque perviva un dialecto del aragonés ya tiene fecha de estreno en Aragón

El documental del aragonés Maxi Campo, '21000 palabras [un capezuto e dos collons]', que aborda el peculiar trabajo de recuperación del belsetán (un dialecto del aragonés que apenas hablan 20 personas) por parte de Ángel Luis Saludas, pastor de Espierba que lleva 47 años realizando un diccionario de esta lengua del valle de Bielsa, ya tiene fecha de estreno en Aragón.

Después de haber triunfado ya en dos festivales, en Ledesma y en Mallorca, la producción, que contó con el apoyo de una campaña de 'crowdfunding' para que pudiera ser una realidad, se podrá ver en Espiello, el Festival internacional de documental etnográfico de Sobrarbe que se celebra en Boltaña y que acaba de dar a conocer los 17 documentales seleccionados para la Sección Concurso. Las obras competirán por los principales galardones del certamen y ofrecen una amplia panorámica de miradas, territorios y realidades culturales de todo el mundo.

Y entre los seleccionados destaca un trabajo nacido en la propia comarca de Sobrarbe. '21000 palabras [un capezuto e dos collons]', de Maxi Campo Clavería, rodado en la comarca de Sobrarbe, en Espierba y alrededores, lo que refuerza el vínculo del festival con su territorio.

Más de un quincena de países

Las producciones seleccionadas proceden de más de una quincena de países, con presencia de España (7 trabajos), India, Italia, México (2), Argentina (2), Palestina, Rumanía, Alemania, Estados Unidos (2), Bolivia, Dinamarca, Noruega, Finlandia, Suecia y Rusia. Cinco de los documentales son coproducciones internacionales, lo que refuerza el carácter global del festival.

Los trabajos abordan temáticas centrales de la etnografía, como el medio ambiente, el colonialismo, la defensa del territorio, la identidad cultural y la lucha por la supervivencia de los pueblos indígenas, siempre desde una perspectiva humana y comprometida.

Boltaña volverá a convertirse la próxima primavera en punto de encuentro del cine documental etnográfico con la celebración de la 23ª edición del Festival Espiello, que tendrá lugar del 13 al 20 de marzo de 2026. Organizado por la Comarca de Sobrarbe, Espiello es el primer festival nacido en España dedicado en exclusiva a la etnografía, y se ha consolidado como una cita de referencia a nivel internacional