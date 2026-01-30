Juanjo Bona culmina su año mágico con su fin de gira soñado en Zaragoza

Hace solo diez meses, no hacía ni un año que Juanjo Bona había salido de la Academia de 'Operación Triunfo' y ofrecía en el Teatro Principal de Zaragoza un doble concierto en solitario (algo que no había hecho todavía en la capital aragonesa) que fue un doble espaldarazo, primero, porque fue la confirmación de que tiene un público muy fiel (ojo, de muchas partes de España, que le sigue allá donde va) que llenó dos noches seguidas el Teatro Principal y, segundo, fue la constatación de que su camino elegido, al margen de la comercialidad y apelando a sus raíces le ponía ante sus ojos un mundo lleno de posibilidades.

Tras esos dos conciertos, llegó el de la sala Mozart (llena también, por supuesto, casi 2.000 personas) el 12 de diciembre y, ahora, solo un mes y medio después, está ante, quizá, su concierto soñado. Este sábado (21.00 horas), Juanjo Bona actúa en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza, que esta misma semana ha colgado el cartel de 'sold out', y lo hace en una noche en la que se esperan sorpresas (aunque no ha desvelado nada) y no pocas. Hasta ahí se puede leer. Es el espectacular final de la gira 'Tan mayor y tan niño', que le ha llevado por buena parte del territorio nacional.

El repertorio de este fin de gira

Donde no se esperan muchas sorpresas (aunque alguna seguro que habrá) es en el repertorio con el que deleitará (cuenta con un fenómeno fan que hacía mucho que no se veía en un artista tan alejado de las radiofórmulas) a su público, ya que tampoco tiene una larga trayectoria, pero es cierto que lo de Juanjo Bona y el escenario es una historia de amor intensa. Así, este sábado seguro que suena, entre otras canciones, 'Virgen de Magallón', 'A tu vera', 'La magallonera', 'Villano', 'La plaza y el río', 'Nuestra forma de hablar', 'Moncayo', 'Golondrinas', 'Esa será mi casa', la aclamada 'Mis tías'... y eso sin mencionar las versiones que a buen seguro las habrá ('Toda la noche en la calle', de Amaral; y 'Amante bandido', de Miguel Bosé, son grandes candidatas a sonar). ¿E invitados? Pues también los va a haber, en el concierto del mes pasado en la sala Mozart, el de Magallón invitó a Salma, concursante del último 'Operación Triunfo', y en en el Teatro Principal apostó por el grupo de baile de casa Cierzo.

Juanjo Bona regresa este sábado a casa para cerrar su gira. / Laura Trives

Y es que Juanjo Bona está ahora mismo en un momento dulce tal y como aseguraba en una entrevista a Prensa Ibérica, grupo al que pertenece este diario: "Es un momento muy bonito de mi vida. La palabra es estable, y eso es lo mejor que te puede pasar, tener las cosas en orden. Estoy agradecido y feliz: haciendo un disco, en el estudio, mi familia está bien, tengo a mi gente…", aseguraba antes de referirse a su paso por 'OT'. "Estoy muy agradecido, jamás renegaría del programa como a veces se ha visto. Volvería una y otra vez. Llevaré siempre por bandera su nombre porque me cambió la vida, tanto musical como personalmente. Llevaba años trabajando antes, pero el impulso final me lo dio 'OT'".

Preguntado sobre si se lanzaría a incluir la ópera en su disco tal y como ha hecho Rosalía, Bona se mostraba cauto: "Rosalía es un referente para mí en cómo ha fusionado el folclore desde hace mucho, y todo lo que hace es un poco como leyes en las música. La jota tiene conexión con la ópera: hay jotas que forman parte de óperas y zarzuelas, como 'La Dolores' o 'Gigantes y Cabezudos'. Yo las llevo cantando toda mi vida y ya las he intentado meter en el estudio. Miguel Fleta también fue una referencia; en 'Jotalent' canté un tema suyo y fue mi primer encuentro con la ópera. Así que de una forma u otra, ya está en mi vida".