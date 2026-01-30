Los teatros municipales de Zaragoza crecen en público un 4% en el último año: "La cultura no se debe mirar solo a peso"

Los teatros municipales de Zaragoza, es decir, el Teatro Principal y el Teatro del Mercado, cerraron el 2025 con un 4,2% de público más que el año anterior sustentado fundamentalmente por el fuerte crecimiento del ubicado en la plaza Santo Domingo, que apuesta por programar prácticamente en exclusividad compañías locales.

En cifras globales, los 171.248 espectadores suponen un aumento de alrededor de 7.000 personas con respecto al 2024. En concreto, el Teatro Principal presentó un total de 143.453 asistentes a los espectáculos, galas y actividades culturales, 3.200 más, mientras el Mercado alcanzó los 27.795 espectadores, un incremento del 15% con respecto al ejercicio anterior. Este teatro generó una taquilla de 331.468 euros, casi 20.000 euros de aumento interanual, mientras el Principal obtuvo 3.336.839 euros, una estadística muy similar a 2024. Son unos datos que han presentado este viernes en el Teatro Principal el gerente del Patronato de las Artes Escénicas y de la Imagen de Zaragoza, José María Turmo; y la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Zaragoza, Sara Fernández.

"Los números tienen muy poca cintura"

"Uno siempre piensa que por mucho talento que crea poner al servicio de la programación, si luego el público no viniera, algo no se está haciendo bien, y viceversa. Si viene mucho público a costa de rebajar las expectativas artísticas de la oferta cultural, pues tampoco se está haciendo bien", ha asegurado Turmo, que ha dio más allá: "Los números son muy elocuentes, tienen muy poca cintura. Y aunque la cultura no se de mirar solo a peso ni mirar los números en su frialdad, algo estaremos haciendo bien".

Entre ambos teatros, aglutinaron más de 450 funciones programadas, 258 en el Principal y 195 en el Mercado, a lo que hay que sumar más de una veintena de galas y reservas de entidades, que eleva el total a casi 500 tardes y noches de programación. La participación de la industria cultural local representó una parte significativa en los dos teatros. En el caso del Principal, de las 60 compañías presentes en 2025, 26 eran aragonesas, a lo que hay que sumar la participación de otras 14 en las galas y ceremonias, es decir, 40 en total.

Además, 48 de las 49 compañías que actuaron en el Mercado pertenecían a la industria local, con prácticamente las 195 funciones a cargo de profesionales aragoneses. A esto hay que sumar las cesiones, 22, para galas y otros aspectos, que supusieron la intervención de 7 compañías aragonesas más.

Por encima del 90% de ocupación

En los resultados anuales, han señalado, numerosas producciones superaron la media del 90% de ocupación de la sala en toda su estancia en el Principal y, en algunos casos, rozando el 100%. Entre los que mas impacto positivo generaron se encuentran 12 espectáculos, por orden cronológico: 'Inmaduros', 'Berto Romero', 'Il Trovatore', 'Chavela la última chamana', 'Un tranvía llamado deseo', 'Los amigos de ellos dos', los conciertos que ofreció Juanjo Bona, 'La Ratonera', 'Camino a la meca', 'Asesinato en el Orient Express', 'El Mago Invisible' y 'La Traviata'.

Por otro lado, gozaron también de una gran respuesta del público dos de las grandes apuestas del Ayuntamiento de Zaragoza para este pasado año. Se trata de 'Los pilares de la Tierra', con más de 30 sesiones que congregaron a más de 16.000 espectadores. Por su parte, la original propuesta navideña de Tarzán logró una asistencia media por encima del 90% y con más de 12.000 asistentes totales.

El recorrido del Teatro del Mercado

A lo largo de su mejor año histórico, el Teatro del Mercado ha jalonado su programación de obras y espectáculos heterogéneos, atrayendo a numeroso público gracias a esa combinación que tan buena respuesta ha obtenido. Por un lado los más jóvenes han pasado por la Plaza de Santo Domingo para disfrutar de Garbancito, la programación especial de Navidad con El Carrusel de la Familia Kinser o 'Copos', un circo en Navidad o un clásico como 'La fábula de la Raposa'.

El humor, otro de los subgéneros con más aceptación, ha llevado a caras conocidas como Luis Larrodera o Marisol Aznar, la siempre exitosa 'Comisaría en fiestas' o Zaragoza Improvisa. Por otro lado, los guiones más comprometidos socialmente han abordado el teatro contra el bullying, aporofobia y espectáculos como Espacio Reto, con su Circo Social. Además de las tardes de danza femenina con 'Pies para qué os quiero', este escenario zaragozano programó representaciones de clásicos literarios como 'Sueño de una noche de verano', 'Mujercitas' y 'La Celestina'.

Además, han explicado Fernández y Turmo, uno de los vectores de crecimiento que está promoviendo el Ayuntamiento de Zaragoza es el de las actividades complementarias a las que se desarrollan sobre el escenario. El acondicionamiento del hall de entrada al Teatro Principal ha contribuido a la celebración de presentaciones de libros, exposiciones, conferencias, debates relacionados siempre con las artes escénicas y la cultura. En total, casi 80 citas con artistas, escritores y expertos.