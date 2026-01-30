Pastora Vega: "Hay que arriesgarse y entender que no puedes complacer a todo el mundo, ni en la vida privada ni en la profesional"

Pastora Vega (1960) interpreta a Julia en 'Género de dudas', una obra de teatro creada por Jade-Rose Parker y dirigida por Gabriel Olivares en la que Pablo Carbonell encarna a su marido, un político en plena campaña electoral. La artista madrileña cree que la obra "da con la tecla" mostrando una comedia "actual" y "que te hace pensar que te estás riendo y al segundo dices ‘Uff, qué duro esto que acaban de decir’".

-Interpreta a Julia, un personaje cuya vida en los últimos tiempos ha estado ligada a la de su marido y político, Francisco, pero que su identidad va mucho más allá ¿Cómo ha encarado este papel tan dual?

-Con mucho trabajo, porque he trabajado como una bestia. Y también con la ayuda maravillosa de un pedazo de director como es Gabriel. Es una obra que se está haciendo en varios países, pero originariamente es francesa, así que pudimos acceder a la autora y al texto original para apoyarme en la construcción del personaje. Cuando tienes mucho donde apoyarte, al final eliges algo muy simple porque no lo puedes hacer todo. Creo que hemos dado en la tecla y estoy muy contenta.

-¿Qué le genera más orgullo de esa interpretación?

-Que Julia es una mujer valiente. Es segura de sí misma y no toca en ningún momento la autocompasión o el victimismo, sino el reclamar y el hacerse entender desde una situación de mucha fortaleza. He buscado subrayar lo femenino mucho más de lo que puedo ser yo misma, Pastora, en esta situación. Y buscando también el contraste de esa seguridad aplastante con una parte muy graciosa y de humor que entra aunque no quieras. Con las seis semanas que llevamos en Madrid, ves que de pronto un simple gesto desata carcajadas que me sorprenden. Y yo siempre digo: “Dios mío, cómo es esto del teatro, qué maravilla”.

-‘Género de dudas’ trata muchos asuntos serios, pero también genera esa comedia. ¿Cómo es eso de sacar una sonrisa con asuntos más sensibles que se podría pensar que generan lo contrario?

-Hay que arriesgarse y entender que no puedes complacer a todo el mundo, ni en la vida privada ni en la profesional. Habrá gente que no le guste esta obra de teatro. Los temas que se abordan son sensibles y hay gente que dice ‘sí me he reído’, pero como diciendo ‘qué trabajo me cuesta reírme cuando habláis de esos temas’ y hay otra gente que entiende perfectamente que el humor es la mejor manera para que luego reflexiones. Jade-Rose Parker, la autora, es una chica joven muy talentosa. Es una artista que toca un montón de palos y cuanto más analizo la función y más hablo de ella, más cuenta me doy de lo acertada que es esta fórmula. La de la comedia que te hace pensar que te estás riendo y al segundo dices ‘Uff, qué duro esto que acaban de decir’.

-Da esa sensación de que viéndola tres veces a lo mejor descubres en la tercera matices que no has visto en las otras dos.

-No sabes la de gente que ha repetido a las dos semanas de haber ido o a la semana siguiente. Eso no es normal. Yo sí reconozco que en mi vida de espectadora teatral he repetido, pero puntualmente y en funciones que me han tocado realmente por dentro. Esta función no es sesuda, sino una comedia muy popular, para el gran público. Y muchísima gente que conozco dice ‘yo voy a volver’. Ese es el mejor síntoma.

Pastora Vega (Julia), junto a Pablo Carbonell (Francisco), durante 'Género de dudas'. / GDD

Ser "auténtico"

-Volviendo un poco a la obra y sin destriparla, si se puede decir que en ella Julia recibe una carta que lo cambia todo. ¿Qué siente en ese momento?

-Cada día lo vivo en directo, delante de todo el público, y pienso cómo sería. Mira lo que ha pasado hoy en nuestro país, tan terrible [el accidente ferroviario en Córdoba, del pasado domingo para el lector]. Imagínate que te toca directamente. La vida en ese momento no tiene mucho sentido. Sabes que todos los valores se trastocan y se colocan de otra manera en la vida de cualquiera, más en la de un político en plena campaña electoral que lleva casado con esta mujer que pertenece a una generación con unos valores y con unas referencias. Entonces eso que llega les pone del revés y a mí me hace cometer un ‘sincericidio’ porque no tengo otra solución. Habla mucho de ser auténtico. Tiene muchas capas esta función y por eso hablo con mucho entusiasmo, porque tiene muchas cosas para hablar.

-En esas capas, la relación con su marido es un punto clave. ¿Cómo influye todo lo que va aconteciendo en la obra en esa interacción?

-Va cambiando todo el tiempo la balanza, porque supuestamente soy yo la que tira la bomba. Pero al final digo '¿pero entonces tú quién eres?'. Al final es como que no sabemos quién es el otro. Por eso hablo de la autenticidad. Es de pronto como que se quitan la venda de los ojos. Los dos. Y eso cuando te pasa con 20 o con 30 años, bueno. Pero cuando te pasa con 60 dices: ‘¿perdona?’. Duele mucho la decepción y la traición. Y aquí hay dolor pero dicho de una manera muy divertida.

-Hay dolor, pero también esa hipocresía con la que también juega la obra y que se puede ver en la vida diaria. Y que justamente el ámbito político en el que sitúa 'Género de dudas' es el mejor ejemplo.

-Sí, no puede ser más actual. Para nuestra desgracia, la clase política en este momento, desde mi punto de vista, se está desprestigiando por segundos. Unos y otros. Porque la única manera es el insulto, el ‘pues anda que tú’. La derecha lo único que hace es insultar y no proponer. El machismo, la corrupción. Estamos viendo que desgraciadamente es transversal. Por supuesto, soy una persona progresista, pero también la decepción, que es de lo que habla también esta obra, también está. La autora ha elegido que el protagonista sea político de izquierdas en plena campaña. ¿Por qué lo elige? Eso es algo muy importante.

-Habla de la propia autora, del director. ¿Qué le aporta esta obra concretamente al espectador?

-Creo que es necesaria. También es un comentario que me ha hecho mucha gente. Que aparte de cómo se han reído, siempre hay un pero que tiene que ver con lo profundo, con el mensaje y con que es necesaria. La identidad es un tema no solo de actualidad, sino que va a ser cada vez más actual. Estamos en un momento donde hay que reivindicar el respeto al otro, sea del género que sea, se vista como quiera, piense como quiera. Las líneas rojas existen. Por supuesto hay unos límites que no se pueden pasar. Pero estamos en un momento de regresión en el mundo hacia la intolerancia y los insultos. No hay más que ver el telediario, escuchar a Donald Trump que insulta a una periodista porque es mujer, que dice que los venezolanos son feos. Hay una parte de la obra también que tiene que ver con eso, que es muy importante. Por eso digo que es necesaria.

"Estamos en un momento donde hay que reivindicar el respeto al otro, sea del género que sea, se vista como quiera"

-Una crítica social desde el humor.

-Una crónica de nuestro tiempo basada sobre todo en la historia de una pareja, pero que tiene tentáculos, porque en el fondo hablan como podemos estar tú y yo aquí una hora más hablando de esta obra y de lo que plantea. Mucha gente me ha dicho ‘oye, yo no sé si yo si a mi mujer le pasará esto que le pasa a tu personaje, no sé cómo reaccionaría’. Y luego está estructurada dramatúrgicamente, hablando de una manera que se te pasa volando y tiene un final muy inesperado. El envoltorio de esta obra es muy agradable.Y la música también es importante en la función. Nos estamos preparando para ir a ver un ballet y no vamos a cualquier ballet. Vamos a uno que, quien sepa un poco de ballet, va a saber luego qué tiene que ver. Nada es gratuito. Por eso se deja ver una o dos o tres veces, porque luego vas viendo un montón de detalles que en una primera tacada no te da tiempo.

Protagonismo del público

-Llegan a Valencia tras pasar por Madrid. ¿Cómo está siendo ese camino ante el público?

-Maravilloso. Sobre todo los últimos días han sido gloriosos y espero que en València también lo sean. Animo a todo el mundo a que venga corriendo, porque además es una función donde, en un momento, es también protagonista. Y ahí lo dejo.

-Más allá de la obra, acumula cuatro décadas de carrera como actriz. ¿Tiene todavía algún sueño pendiente?

-Sí, trabajar con mucha gente que admiro, quiero y respeto muchísimo. Más eso que hacer un texto o un personaje concreto. Hay directores de teatro con los que no me quiero morir sin trabajar, como Sergio Peris-Mencheta, Claudio Tolcachir o Lautaro Perotti. Hay mucha gente que admiro, gente más joven que yo, que son de un talento impresionante. Esto es un trabajo en equipo y el capitán es importantísimo. Tengo muchas ganas de trabajar con muchas mujeres y hombres de teatro. Ahora estoy como muy teatrera.

-¿Hay algo que se pueda avanzar en ese horizonte o todavía son caminos por explorar?

-No, de momento tengo ‘Género de dudas’ para rato, espero. Toco madera. Y ahora empiezo a grabar también la segunda temporada de ‘¿A qué estás esperando?’, que es una serie que se estrenó a finales de 2024 y que está basada en dos novelas de Megan Maxwell. Aparte sigo colaborando con Radio Nacional de España en un programa que se llama ‘Memoria de Delfín’, que me encanta porque ahí hablo de mi trabajo, que es básicamente interpretar y contar historias y me lo paso muy bien y de vez en cuando hago audiolibros, que también está relacionado con mi trabajo.