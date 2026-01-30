Publicado el pliego de condiciones para el arriendo de La Misericordia

El Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publica hoy viernes 30 de enero, el decreto de presidencia por el cual se convoca el “concurso público para la contratación del arrendamiento de la plaza de toros de Zaragoza con sus dependencias e instalaciones para la celebración de corridas de toros y demás espectáculos o festejos taurinos para la promoción de la tauromaquia” para los años 2026-2028 con posibilidad de una prórroga de un año más.

Además, se contempla igualmente la explotación del servicio de almohadillas, los bares, la publicidad y lo referente a los derechos de imagen (retransmisiones de televisión y cualquier otra de naturaleza análoga, tales como grabación de videos, imágenes o cualquier otra forma de producción de imagen o sonido con alcance económico). Por contra, excluye tajantemente, cualquier otra actividad que no sea (exclusivamente) taurina como actuaciones musicales, etc.

El diputado delegado, José Carlos Tirado, confirmó –de acuerdo a lo que adelantó el pasado miércoles EL PERIÓDICO DE ARAGÓN– este y otros extremos referentes a las cláusulas, tanto administrativas como las puramentre artísticas ya que el eje sobre el que orbita toda la arquitectura administrativa radica en el obligado tipo de contrato: patrimonial.

Así, DPZ no tiene otra opción que atenerse a esta modalidad que señala el periodo de explotación del coso en 68 días/año divididos en dos bloques temporales. De un lado, la Feria de San Jorge para la que se prevé la utilización del inmueble durante seis días antes del día 23 de abril y diez días después de esa fecha (un total de 27 jornadas). En este primer ciclo de la temporada deberán programarse, obligatoriamente y como mínimo, dos corridas de toros, una de las cuales tendrá lugar el día 23 de abril.

Feria del Pilar

La segunda parte de la temporada hasta 41 días de utilización. Se amplía pues el calendario en torno a la fecha del 12 de octubre extendiendo su uso a 25 días antes de tal fecha y 15 días después siendo de obligatorio cumplimiento un mínimo de seis corridas de toros, una de rejones, una novillada con picadores (una menos que las exigidas en anteriores convocatorias) y seis festejos populares.

Hay que señalar que se descartan los festejos mixtos tanto de rejones y lidia a pie como de matadores y novilleros. Además, quedán fuera de las exigencias las corridas de concurso de ganaderías y de carácter goyesco, incluidas en anteriores pliegos.

Valoración de ofertas

El cómputo total alcanzará 100 puntos posibles, de los cuales, hasta 40 corresponderán a criterios valorados mediante “juicios de valor” ajenos a cualquier fórmula objetiva y/o matemática (de la que se podrán recibir hasta 60 puntos). Para ello, la mesa de contratación podrá auxiliarse si lo cree conveniente por un “comité de expertos”.

El diputado José Carlos Tirado puntualizó que “para no contaminar el trabajo de la mesa de contratación el sobre con la oferta económica será abierto en último lugar, después de haber puntuado el resto de los capítulos”.

La oferta económica que se fija en un mínimo de 165.435,62 euros (más IVA) por cada anualidad y el plazo de presentación de ofertas concluirá el 16 de febrero. Pueden presentarse aquellos empresarios a nivel individual o en unión temporal de empresas (sólo en una candidatura, eso sí) debiendo acreditar para ello haber explotado una plaza de toros de primera categoría en dos de los cuatro últimos años o, en su defecto, haber sumado al menos un total de 25 corridas de toros en plazas de segunda categoría en los tres últimos años.

El articulado recoge una serie de criterios puntuables tales como la oferta económica; el precio de los abonos; el incremento de festejos de promoción con relación a las escuelas taurinas; plan de publicidad/marketing y la programación del primer y segundo ciclo de la anualidad 2026.