Reacciones al concurso de la plaza de toros de Zaragoza: "El nuevo pliego condena a La Misericordia a la mediocridad"

El presidente del Partido Popular de Zaragoza, Ramón Celma, ha respondido el viernes día 30 de enero a la comparecencia del diputado provincial José Carlos Tirado (delegado de la plaza de toros, propiedad de la institución provincial) en la que se presentó el concurso de explotación de la plaza de toros de La Misericordia para los años 2026-2028 más una posible prórroga por un año más.

Celma ha subrayado que “el nuevo pliego de la plaza de toros no es bueno ni es adecuado para fomentar un patrimonio cultural como es la tauromaquia clásica y popular en nuestra tierra ni tampoco para cuidar un patrimonio monumental como el de la plaza de toros de La Misericordia”.

Celma también ha criticado la obligación de presentar los carteles de la feria del Pilar en el mes de febrero, una exigencia que ha calificado de “absurda e incoherente”. “Los carteles de octubre no se pueden cerrar ahora porque durante la temporada ocurren muchas cosas que deben tenerse en cuenta. Esta imposición es fruto de una administración a la que no le gustan los toros”.

Según el popular “Zaragoza y Aragón tendrían condiciones para convertirse en un referente taurino y cultural en España, algo que no se ha logrado por la desidia y la dejadez en la gestión por parte de la DPZ”.

Su alocución estuvo basada en lo puramente artístico en la paradoja de que el concurso ignore el bicentenario de la muerte de Francisco de Goya que se conmemorará en 2028. En esa línea de acento localista, afea también que no se incentive la participación de profesionales aragoneses o que no se apliquen descuentos por abono a los espectáculos populares cuando sí se contemplan en los festejos mayores.

Otro de los puntos en los que puso el acento es en el estado de conservación de la cubierta de la plaza de toros, en cuya actualización y puesta al día advierte “la incapacidad para ejecutar partidas presupuestarias”.

Los empresarios taurinos, reunidos

Mientras, la Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET) tenía prevista para hoy viernes una reunión con el objeto de analizar el articulado del pliego con respecto al cual ya se han conocido posturas contrarias y de amplio rechazo por parte de algunos empresarios a nivel particular.

Habrá que esperar a lo largo de la jornada para conocer si hay un posicionamiento como colectivo y las posibles repercusiones que puedan derivarse de una supuesta toma de medidas como colectivo gremial.