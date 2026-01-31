¿Por qué Aragón es tan irrelevante para el resto en Cultura?

La semana en la que Aragón ya está inmerso en una intensa campaña electoral y en la que Zaragoza ha celebrado su patrón mirando a la cultura con su jornada de puertas abiertas de los museos y actividades en la calle, han vuelto a llegar malas noticias en forma de baremos culturales. En este caso, del observatorio de la cultura que realiza cada año la Fundación Contemporánea. Los resultados ya los saben porque se han publicado en este diario, para los trabajadores del sector cultural en toda España, Aragón ocupa el puesto 14 de todas las comunidades en oferta y calidad cultural y Zaragoza, la cuarta ciudad de España en cuanto a población, el 12.

No quiero ser catastrofista y, por eso, quiero tratar de buscar una explicación lógica y razonada, al menos, a este barómetro, que tiene su parte de opinión. Lo de que somos la segunda comunidad que menos invierte en Cultura en España no soporta ninguna discusión, el dato mata al relato, como se suele decir, pese a que se hayan puesto nerviosos algunos gobernantes.

¿Hay propuestas dignas?

Con respecto al barómetro de esta semana, a mí lo que realmente más preocupante me parece es que, de entre las más de 100 propuestas que destacan los especialistas, solo hay una aragonesa y es Pirineos Sur. Un festival más que consolidado y que está generando, con su nuevo giro hacia la iniciativa privada, sus detractores y sus defensores.

Realmente, no creo que en Aragón no haya propuestas culturales dignas de lucirse y triunfar en el esto de España, incluso de atraer gente a ellas. Sí quiero pensar que estos resultados también dejan en evidencia uno de los grandes problemas que hay ahora mismo en la comunidad. No somos capaces de que nuestras iniciativas atraviesen nuestras fronteras, no tenemos la suficiente fuerza para venderlas más allá del territorio. ¿Hace cuánto un grupo de música no ha podido dar el salto de verdad a todo el país? Y no, no creo en absoluto que no tengamos una cantera de bandas de música sin nada que envidiar a algunas que despuntan año tras año. Pero eso solo es un ejemplo, lo mismo podríamos decir de las artes escénicas y lo que cuesta que un espectáculo pueda representarse ya no digamos en Madrid o Barcelona sino en el resto del país. O artistas... qué decir del cine y lo que nos ha costado que los talentos que hay en esta tierra hayan despuntado.

La comunicación y sus barreras

Entonces, ¿quiero decir que Aragón está tan mal situada en este observatorio porque no somos capaces de comunicar lo nuestro? Sí y no. Obviamente, nada es casual y la realidad incontestable es que no somos una comunidad que tenga músculo financiero alto para poder afrontar proyectos de gran calado (con todos los matices que ya he venido denunciando yo desde esta sección semanal) y cuando somos capaces (normalmente gracias a la iniciativa privada con mucho dinero y esfuerzo en juego nunca agradecido lo suficiente) de armarla, no hay capacidad para comunicarla más allá de nuestras fronteras.

El resultado de todo eso es que Aragón es una tierra de enorme talento cultural que no consigue venderse al mundo. Unas veces (las muchas) porque no hay suficiente apoyo de quien debería prestarlo, y otras porque además de tener mucha valía hay que ser capaz de comunicarla para llevar la lejos. ¿Y eso cómo se consigue? O con mucha imaginación y creatividad, o con dinero. No hay más. Mientras tanto, seguiremos a la cola de todos los barómetros que nos valoren, sobre todo, si vienen desde fuera de nuestras provincias.