Caleidoscopio suspende las funciones de este sábado y domingo en el Teatro del Mercado: este es el motivo
La compañía había estrenado el jueves la producción y tenía programadas tres funciones más
La compañía aragonesa, Caleidoscopio Teatro, una de las más veteranas de la comunidad acaba de anunciar la suspensión de las funciones del espectáculo 'Promenade' previstas para este sábado y este domingo en el Teatro del Mercado de Zaragoza por una causa sobrevenida.
'Promenade', espectáculo que ha estrenado la compañía esta misma semana en el mismo recinto escénico, se iba a representar este sábado a las 18.00 horas y el domingo a las 12.00 y a las 18.00 horas.
Los motivos de la cancelación
En el comunicado que acaba de lanzar la compañía explica la causa concreta de esta cancelación, "por motivos de salud de uno de los actores principales del reparto, que impiden la correcta realización del espectáculo". Por eso, "la compañía lamenta las molestias que esta situación pueda ocasionar al público y agradece su comprensión".
El Patronato Municipal de las Artes Escénicas y de la Imagen ha anunciado anuncia al respecto de la devolución de las localidades que se efectuará por los mismos cauces en que se adquirieron y desea una pronta recuperación al actor.
De qué va la obra
'Promenade' es una propuesta de teatro visual, humor y poesía escénica que se disfruta a cualquier edad. El espectáculo ofrece diferentes niveles de lectura, lo que lo convierte en una experiencia especialmente atractiva tanto para público familiar como para jóvenes y adultos que buscan un plan cultural distinto.
La creación se inspira libremente en cuadros de una exposición de Modest Mussorgski, como punto de partida para un universo escénico propio en el que conviven el teatro visual, el 'clown', los objetos, las imágenes y el gesto. Un lenguaje accesible y sugerente que apuesta por la emoción, el asombro y la participación activa del público.
