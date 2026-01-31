El emotivo mensaje de Javier Macipe sobre su madre: "La han tratado como si fuera la suya"

El cineasta aragonés Javier Macipe ha pasado unos meses sumidos en la preocupación por el estado de su madre tal y como quedó reflejado en el pregón de las pasadas Fiestas del Pilar en el que el director no pudo contener las lágrimas cuando leyó lo que había escrito para quel día tan especial. Algo tras la cual recibió un apoyo unánime de toda la ciudad como él mismo ha señalado en otras ocasiones.

Ahora, cuatro meses después de que su madre sufriera ese grave problema de salud, por fin Javier Macipe tiene motivos para la celebración, tal y como acaba de expresar a través de sus redes sociales: "Mi madre ha salido del hospital, por su propio pie, tras más de 4 meses ingresada, (40 días en la UCI)", comienza el mensaje que incluye una fotografía de su madre saliendo del hospital San Juan de Dios de Zaragoza".

"Gracias de todo corazón"

El director de 'La estrella azul', ganador de un Goya, ha querido acordarse del equipo que ha tratado a su progenitora: "Mil gracias a todos los sanitarios, médicos, enfermeras, auxiliares, celadores...que la han tratado como si fuera su propia madre. Y también mil gracias a todos los amig@s que habéis estado siempre apoyando, preguntando, acompañando, enviando cariño y energía de mil maneras. Gracias de todo corazón", concluye su emotivo mensaje Javier Macipe.

Javier Macipe se encuentra ahora mismo despidiendo la gira musical de 'La estrella azul live' junto a Pepe Lorente (Mauricio Aznar en el filme) y esa gira desembarcará en el Teatro Principal de Zaragoza el 17 y 18 de febrero. Dos citas para las que quedan ya muy pocas entradas.