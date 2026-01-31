Juanjo Bona se hace mayor en un fin de gira espectacular en Zaragoza

Lo de Juanjo Bona tiene un mérito desorbitado. Primero, porque el artista de Magallón está triunfando sin renunciar ni a sus raíces ni a sus sensibilidades musicales a pesar de salir de un concurso como 'Operación Triunfo'. Y lo segundo (aunque habría muchos más motivos) porque esta noche ha ofrecido lo que era su tercer concierto (cuarto teniendo en cuenta que dio dos seguidos en el Teatro Principal) en diez meses en Zaragoza y no solo ha llenado la sala Multiusos del Auditorio sino que la locura con la que se ha recibido en aquellos conciertos del Principal, sigue intacta sino es que ha crecido.

En ese ambiente de casi adoración al artista se ha movido la noche en la que se puede decir bien alto que Juanjo Bona ha triunfado pero, además (menos en alguna canción en la que se le ha ido la voz más de lo recomendable) ha convencido. Ha sido el final de su gira 'Tan mayor y tan niño' y, para ello, el aragonés ha querido celebrar una gran fiesta con invitados estelares.

Plantel de lujo

Por encima de todos, Eva Amaral, que ha salido por sorpresa al escenario en medio de la (ya clásica) interpretación de 'Toda la noche en la calle', del dúo aragonés, y que ha vuelto a lucir su voz que ha sonado como los ángeles al lado de Juanjo Bona. Pero no ha sido la única invitada de la noche ya que tampoco se han querido perder la gran fiesta del de Magallón ni Fresquito y Mango (con un 'remix' de 'Mándame un audi'o bastante descontrolado para ser sinceros); Chiara Oliver con la que ha interpretado'Golondrinas'; y Martin que, entre el delirio total, ha compartido 'El destello' con Juanjo Bona. Además, durante toda la noche, el grupo de baile Cierzo ha puesto su buen hacer durante las jotas que se han cantado.

Más allá de las colaboraciones de lujo, el cantante se ha mostrado muy seguro interpretando unos temas que lleva ya muy rodados de una gira en la que ha visitado más de 30 ciudades (que se dice pronto). Así, tras un inicio de concierto en el que se ha lucido de lo lindo con temas como 'La magallonera', 'Villano', 'Virgen de Magallón' y 'La plaza y el río', por ejemplo, ha ido dando paso a piezas con más brío como han podido ser 'Me sabe mal', 'Así soy ahora' o 'Últimamente'.

Y de premio unos bises muy esperados, 'Esa será mi casa' y la exitosa 'Mis tías', que ha puesto a bailar a toda la sala Multiusos que ha despedido a su ídolo como lo ha recibido , con atronadoras ovaciones.

Ahora, el magallonero seguirá preparando su nuevo disco en el que tendrá que revalidar lo que ha conseguido desde que salió de la Academia de 'Operación Triunfo'. La realidad es que por determinados momentos sobre el escenario parece que lleve toda la vida actuando en solitario, de hecho, esta noche, se ha lucido más fuera de las colaboraciones.