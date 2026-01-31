Muere Carmelo Artiaga, presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón

El presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón desde su fundación, Carmelo Artiaga Mialdea ha fallecido en Zaragoza, según ha trascendido este mismo sábado.

Artiaga era un gran defensor del folclore aragonés, además de ser uno de los grandes artífices de la candidatura de la jota (que se impulsó primero desde Aragón antes de ser una candidatura nacional) como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad antes de la Unesco.

Coreógrafo de varios espectáculos

Nacido en Zaragoza, desde muy pequeño tuvo contacto con el baile que practicó desde el folclore pero también probó otras disciplinas como el ballet clásico y la danza contemporánea. Formó parte de Nobleza Baturra y Los Mañicos, y creó su propia compañía de danza en los 90 con la que, él realizó las coreografías, presentó los espectáculos ‘El amor brujo’, ‘Yerma’, ‘La forja de un rebelde’ y ‘La ley del deseo’.

De la mano de la Academia de las Artes del folclore y la jota de Aragón, de Carmelo Artiaga en la dirección y coreografía y de Marta Vela en la dirección musical, el Teatro Principal de Zaragoza, en la temporada de su 225 aniversario, estrenó, además 'Un arte llamado jota', una producción basada en los dos libros ya publicados de Marta Vela sobre la jota.

Incansable luchador

Carmelo Artiaga Mialdea fue un incansable luchador por reivindicar la jota y, desde su espíritu siempre crítico, apostaba por llevar el folclore a todos los aspectos de la vida. Desde la presidencia de la academia, cada año impulsaba el nombramiento de Académicos de honor en lo que era un acto festivo y de reivindicación de los talentos de la jota, muchas veces olvidados en esta tierra.

"La jota no se va a morir porque no lo vamos a permitir. Sabíamos que la candidatura no iba a ser un camino de rosas, pero se conseguirá", aseguraba Carmelo Artiaga en una entrevista en este diario en 2022 en la que decía también que el gran reto es la profesionalización del sector.

La academia, precisamente, recibió el premio Aragonés de año en Cultura que entrega EL PERIÓDICO DE ARAGÓN en la gala de 2022 cuyo reconocimiento lo recogió el propio Carmelo Artiaga Mialdea.

Sus restos serán velados este domingo a partir de las 10.00 horas en la sala 17 del complejo funerario de Torrero. Y su funeral será el lunes a las 11:30 de la mañana en la capilla número tres de Torrero.