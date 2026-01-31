Zaragoza acoge el primer festival motero del sur de Europa: fechas y cómo comprar las entradas

El Festival Motero del Sur de Europa (South Europe Biker Fest en su nombre internacional) se celebrará por primera vez en la historia en marzo y será en Zaragoza. "Una cita donde motor, rock e indie en directo y cultura festivalera se encuentran para dar forma a una experiencia que no se explica… se vive", aseguran sus promotores.

Y es que del 6 al 8 de marzo, Zaragoza se convertirá en un punto de encuentro para amantes de la música, las motos y el buen ambiente para disfrutar del festival de principio a fin, de día y de noche. El festival incluye un ambicioso programa de tres días compuesto por 'shows' acrobáticos moteros, exhibiciones, concursos clásicos de customización, conciertos, zona de restauración y hasta una ofrenda al Pilar. Actividades que se celebrarán tanto en horario diurno como nocturno.

El programa de los conciertos y dónde es

En cuanto a los conciertos, ya están confirmadas las actuaciones de Modelo, Copacabana, Seven, Rocknrolla o los DJ Rialto e Ivanto, entre otros músicos. La programación completa del evento y todos los horarios se pueden consultar en la web del festival.

Con respecto a la restauración, los organizadores han anunciado que habrá 'food Trucks', barras, zona gastronómica y opciones vegetarianas y sin gluten durante todo el festival.

La cita, además, estrena un espacio para acoger eventos de este tipo. Se realizará en las instalaciones de la escuela de conducción Educatrafic (Camino de las Moreras).

Cómo comprar las entradas

Las entradas ya se pueden comprar a través de la web del festival. Está la opción de comprar el abono de tres días por 40 euros (más gastos de gestión), y luego está la opción del abono VIP que, por 120 euros (más gastos de gestión), que incluye servicios como barra libre o acceso a zonas restringidas. Además, hay descuentos para hoteles y si se quiere utilizar la zona de acampada cuesta 20 euros los tres días. El bus lanzadera al recinto ida y vuelta cuesta 10 euros válido para los tres días.

Las entradas de día, también ya disponibles, cuestan 20 euros (más gastos de gestión).