Así fue el gran momento del concierto de Juanjo Bona cantando con Eva Amaral: "Gracias por estas flores preciosas"

Juanjo Bona vivio este sábado una noche de ensueño en la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza con más de 4.000 personas coreando todos y cada uno de sus temas. De hecho, en varios momento del concierto dijo estar alucinando: "No doy crédito a la imagen que estoy viendo, mi cabeza no se cree lo que está escuchando".

EN IMÁGENES | Concierto de Juanjo Bona en Zaragoza / Rubén Ruiz

Pero el momento más emotivo de la noche, además de las otras colaboraciones con Chiara Oliver ('Golondrinas'), Fresquito y Mango ('Mándame un audio') y la especial con Martin ('El destello'), fue cuando Eva Amaral irrumpió por sorpresa en el escenario para cantar 'Toda la noche en la calle' junto al artista de Magallón. Juanjo Bona empezó a cantar la canción, como ha venido haciendo a lo largo de toda la gira, y, de repente, apreció en escena Eva Amaral y el ruido ya era ensordecedor. Y la sala Multiusos se convirtió en una gran fiesta.

Un regalo especial

Ambos mostraron mucha complicidad sobre el escenario y Eva Amaral incluso se acabó llevando un ramo de flores de regalo al acabar la canción: "Gracias por estas flores preciosas", aseguró mientras Juanjo Bona recordaba también a Juan Aguirre, aún convaleciente de una lesión, aunque pronto, el 7 de febrero, ambos reanudan su gira.

El momento del sábado por la noche fue, en cierto modo, la continuación del que se vivió en el concierto de Amaral en el pabellón Príncipe Felipe en el principio de su gira cuando el dúo zaragozano invitó a Juanjo Bona a cantar la misma canción.