Carmelo Artiaga y Fernando Esteso recibirán la Medalla al Mérito Cultural: "Llevaban en el pecho el carácter aragonés"

El Gobierno de Aragón otorgará a Carmelo Artiaga y a Fernando Esteso la Medalla al Mérito Cultural de Aragón a título póstumo. Así lo ha anunciado el presidente Jorge Azcón, quien ha destacado que eran "dos personas que llevaban impreso en el pecho el carácter aragonés y el amor por nuestra tierra".

Azcón ha definido a Carmelo Artiaga como "un defensor a ultranza de nuestra Jota aragonesa", y ha recordado que fue "firme impulsor de la candidatura de la Jota a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad".

Sobre Fernando Esteso, el jefe del Ejecutivo autonómico ha señalado que "llevó por toda España y por el mundo el acento aragonés y esa forma de ser que tenemos los aragoneses: joviales, socarrones y divertidos".

Fernando Esteso

Fernando Esteso (Zaragoza, 16 de febrero de 1945-Valencia, 1 de febrero de 2026) fue actor, humorista y cantante español. Inició su relación con el mundo del espectáculo de manera temprana, ya que proviene de una familia de artistas itinerantes.

Se trasladó a Madrid con 19 años y comenzó su carrera como actor de teatro. En los 70 se popularizó como humorista y se hizo famoso por sus películas junto a Andrés Pajares. Se convirtió en uno de los personajes del mundo del espectáculo más reconocidos de España y exponente del cine del destape. Uno de sus grandes éxitos fue 'Los bingueros' (1979), dirigida por Mariano Ozores.

Actor, cómico, imitador y cantante, entre sus éxitos más populares han quedado en la memoria de los españoles las canciones 'La Ramona', 'El zurriagazo' o 'Bellotero pop'. Recientemente participó en series como 'La que se avecina', ‘Amar es para siempre’, o en las películas de la saga Torrente, 'Incierta gloria' o ‘Loli Tormenta’, ambas de Agustí Villaronga.

En 2016, la Academia del Cine Aragonés lo distinguió con el Premio Simón de Honor del Cine Aragonés.

Carmelo Artiaga

Carmelo Artiaga Mialdea, fundador y presidente de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, nacido en Zaragoza, inició su relación con la danza a los 8 años. Se formó en folclore aragonés y en ballet clásico con María de Ávila.

Como estudiante de ballet, estuvo becado en la Escuela del Ballet Bolshoi de Moscú. (1983-1986). Como intérprete, coreógrafo y docente, su carrera profesional abarca la televisión, la moda o la gimnasia rítmica.

En el folclore aragonés, formó parte como solista del Ballet Folclórico Nobleza Baturra (1976-1981). Fue director de la Escuela Municipal de Danza Villa de Tauste (1988-1992).

Fue el fundador de la Academia de las Artes del Folclore y la Jota de Aragón, en 2017. Impulsó la candidatura de la jota como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

Creó los espectáculos 'Gala LOVE' (2020) y 'De Principal Belleza. El arte de la jota' (2024), e impulsó los reconocimientos de los Académicos de Honor. Bajo su presidencia, la Academia fue nombrada Hija Predilecta de Zaragoza, Aragoneses del Año, Premio Custodio y Cachirulo de Honor.